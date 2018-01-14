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ЕС позитивно оценивает стремление Белоруссии смягчить визовый режим

Международная панорама
14 января, 22:51 UTC+3 МИНСК МИНСК 14, января. /ТАСС

Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко поручил правительству продолжить работу по упрощению въезда иностранцев в республику

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МИНСК, 14 января. /ТАСС/. Глава представительства Евросоюза в Белоруссии Андреа Викторин позитивно оценила работу белорусских властей по либерализации визового режима для иностранцев.

"Благодаря ему [безвизу] ваша страна делается более известной и доступной. Этот шаг можно назвать весьма успешным, - сказала она в воскресенье в интервью программе "Главный эфир" на телеканале "Беларусь 1". - Становится легче приехать в страну, познакомиться с ее природой, историей, ее дружелюбными людьми".

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Почти год назад указом президента Белоруссии иностранные граждане из 80 государств получили право приезжать в республику без виз на пять суток через национальный аэропорт "Минск". 11 января 2018 года Лукашенко поручил правительству продолжить работу по упрощению въезда иностранцев в республику.

Отвечая на вопрос о перспективах упрощения визового режима Белоруссии с ЕС, Викторин сказала, что в этом вопросе еще "есть определенные технические вопросы, которые необходимо решить". "Переговоры продолжаются. Последний их раунд состоялся в декабре в Брюсселе, мы готовимся к следующему раунду, который будет принимать белорусская сторона, - отметила дипломат. - Даты пока не определены, поэтому мы ждем приглашения".

Викторин сообщила, что Белоруссия и ЕС находятся "на заключительном этапе переговоров по соглашению о "Приоритетах партнерства", отметив, что за последние два года произошло ощутимое улучшение отношений и расширение взаимодействия с Белоруссией. "Появился очень важный инструмент - Координационная группа, которая обсуждает весь спектр вопросов, благодаря ей появляется возможность для расширения сотрудничества, - сказала Викторин. - Приоритеты партнерства станут первым документом, который будет подписан Белоруссией и ЕС". По ее словам, это "очень важный шаг, который даст возможность расширить сотрудничество".

Касаясь международной роли Белоруссии, Викторин сказала, страна "многое делает для развития регионального сотрудничества". "Это высоко ценит ЕС. Также мы ценим весьма конструктивную позицию Белоруссии по отношению к конфликту на Украине. С моей точки зрения, региональное сотрудничество значительно активизировалось", - заявила дипломат.

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