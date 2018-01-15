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СМИ: помилованного экс-президента Перу снова госпитализировали

Международная панорама
15 января, 2:21 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, января. /ТАСС

Газета El Comercio сообщила, что состояние бывшего политика "не совсем стабильно"

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Бывший президент Перу Альберто Фухимори

Бывший президент Перу Альберто Фухимори

© AP Photo/Martin Mejia

ТАСС, 15 января. Экс-президент Перу Альберто Фухимори, который в конце декабря вышел из тюрьмы благодаря решению о помиловании, был в очередной раз госпитализирован из-за проблем с сердцем. Об этом сообщила в воскресенье местная газета El Comercio со ссылкой на лечащего врача бывшего главы государства Алехандро Агинагу.

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"Ему проведут обследование, потому что несмотря на положительную динамику последних семи дней, его состояние не совсем стабильно. Временами наблюдаются непродолжительные периоды аритмии", - цитирует издание слова Агинаги.

В конце декабря действующий президент Перу Педро Пабло Кучински объявил о своем решении помиловать 79-летнего Фухимори в связи с состоянием здоровья последнего. Это спровоцировало массовые протесты, которые переросли в беспорядки. 28 декабря более 30 тыс. человек вышли на улицы Лимы, чтобы потребовать отмены решения о помиловании.

В апреле 2009 года Фухимори, возглавлявший Перу в 1990-2000 годах, был приговорен к 25 годам лишения свободы. В частности, суд счел доказанной причастность политика к убийствам 15 человек в округе Барриос-Альтос в ноябре 1991 года, а также к похищению и убийству девяти студентов и преподавателя университета Ла-Кантута (Лима) в июле 1992 года. Экс-президент также был осужден по ряду дел, связанных с коррупцией и растратой госсредств.

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