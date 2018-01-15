СМИ: помилованного экс-президента Перу снова госпитализировали

ТАСС, 15 января. Экс-президент Перу Альберто Фухимори, который в конце декабря вышел из тюрьмы благодаря решению о помиловании, был в очередной раз госпитализирован из-за проблем с сердцем. Об этом сообщила в воскресенье местная газета El Comercio со ссылкой на лечащего врача бывшего главы государства Алехандро Агинагу.

"Ему проведут обследование, потому что несмотря на положительную динамику последних семи дней, его состояние не совсем стабильно. Временами наблюдаются непродолжительные периоды аритмии", - цитирует издание слова Агинаги.

В конце декабря действующий президент Перу Педро Пабло Кучински объявил о своем решении помиловать 79-летнего Фухимори в связи с состоянием здоровья последнего. Это спровоцировало массовые протесты, которые переросли в беспорядки. 28 декабря более 30 тыс. человек вышли на улицы Лимы, чтобы потребовать отмены решения о помиловании.

В апреле 2009 года Фухимори, возглавлявший Перу в 1990-2000 годах, был приговорен к 25 годам лишения свободы. В частности, суд счел доказанной причастность политика к убийствам 15 человек в округе Барриос-Альтос в ноябре 1991 года, а также к похищению и убийству девяти студентов и преподавателя университета Ла-Кантута (Лима) в июле 1992 года. Экс-президент также был осужден по ряду дел, связанных с коррупцией и растратой госсредств.