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В дипломатическом квартале Кабула разорвались две ракеты

Международная панорама
15 января, 19:36 дата обновления: 15 января, 20:45 UTC+3

По данным телеканала Tolo News, одна из ракет разорвалась рядом с посольством Канады

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Материал из 1 страницы
© REUTERS/Omar Sobhani

ТАСС, 15 января. Дипломатический квартал в центре Кабула подвергся в понедельник ракетной атаке. Об этом сообщило агентство "Синьхуа".

По словам очевидцев, в квартале Шах-Дарак разорвались две ракеты. По данным телеканала Tolo News, одна из ракет разорвалась в "зеленой зоне" - тщательно охраняемом районе афганской столицы вблизи посольства Канады на улице Вазир Акбар-Хан.

Tolo News со ссылкой на официального представителя министерства иностранных дел Афганистана Нусрата Рахими сообщает, что в результате обстрела никто не пострадал. 

Как передает телестанция, атака была совершена спустя несколько часов после того, как Кабул покинула находившаяся с двухдневной поездкой в стране делегация Совета Безопасности ООН. На время ее визита, отмечает Tolo News, в афганской столице были перекрыты основные трассы, ведущие в том числе к правительственным учреждениям, включая президентский дворец.
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