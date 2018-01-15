В дипломатическом квартале Кабула разорвались две ракеты

ТАСС, 15 января. Дипломатический квартал в центре Кабула подвергся в понедельник ракетной атаке. Об этом сообщило агентство "Синьхуа".

По словам очевидцев, в квартале Шах-Дарак разорвались две ракеты. По данным телеканала Tolo News, одна из ракет разорвалась в "зеленой зоне" - тщательно охраняемом районе афганской столицы вблизи посольства Канады на улице Вазир Акбар-Хан.

Tolo News со ссылкой на официального представителя министерства иностранных дел Афганистана Нусрата Рахими сообщает, что в результате обстрела никто не пострадал.



Как передает телестанция, атака была совершена спустя несколько часов после того, как Кабул покинула находившаяся с двухдневной поездкой в стране делегация Совета Безопасности ООН. На время ее визита, отмечает Tolo News, в афганской столице были перекрыты основные трассы, ведущие в том числе к правительственным учреждениям, включая президентский дворец.