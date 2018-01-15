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США призывают к деэскалации ситуации на сирийско-турецкой границе

Международная панорама
15 января, 20:22 дата обновления: 15 января, 20:48 UTC+3

В Пентагоне подчеркнули, что коалиция не проводит операции в районе Африн

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ВАШИНГТОН, 15 января. /Корр. ТАСС Борис Макаров/. Соединенные Штаты призывают все стороны к деэскалации в районе сирийско-турецкой границы на фоне заявлений президента Турции Тайипа Эрдогана и сообщений о стягивании Анкарой военной техники к границе с Сирией.

Об этом заявил в понедельник корреспонденту ТАСС сотрудник пресс-службы министерства обороны США майор Корпуса морской пехоты Адриан Рэнкин-Гэллоуэй.

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Он также заявил, что возглавляемая Вашингтоном контртеррористическая коалиция не проводит операции в районе Африн, который привлекает особое внимание Анкары ввиду того, что в нем сосредоточены сирийские курды из партии "Демократический союз" (ДС) и отрядов "Сил народной самообороны" (СНС).

"Мы находимся в тесном контакте с нашими турецкими союзниками по НАТО по поводу поддержки СДС, которые остаются незаменимым партнером в рамках операций против [группировки] "Исламское государство (ИГ, запрещена в РФ)", - отметил представитель Пентагона. "Мы понимаем обеспокоенность Турции с точки зрения безопасности, связанную с РПК, которая признана в США зарубежной террористической организацией. Соединенные Штаты не оказывают никакую поддержку РПК", - добавил Рэнкин-Гэллоуэй.

Анатолийское агентство ранее сообщило, что в район Рейханлы турецкой приграничной провинции Хатай направлены 24 единицы техники, в том числе бронетранспортеры и машины подавления связи. Агентство отмечает, что турецкие военнослужащие ведут круглосуточное наблюдение за районом Африн. В воскресенье Анкара уже направила к границе с Сирией колонну военной техники, в том числе пять танков.

В воскресенье начальник управления по связям с общественностью штаба операции Inherent Resolve ("Непоколебимая решимость"), которую проводят в Ираке и Сирии государства во главе с США, полковник Томас Вил сообщил о том, что США "подготовят пограничную службу безопасности Сирии". По его словам, "численность данной организации составит примерно 30 тыс. человек". В тот же день с осуждением американской инициативы выступил МИД Турции.

В понедельник Эрдоган пригрозил "уничтожить еще до появления" армию по защите границ Сирии, которая будет подготовлена США. Эрдоган вновь заявил о том, что турецкая армия "может начать военную операцию в районе Африн в любую минуту".

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