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Аравийская коалиция пропустила в йеменский порт краны для разгрузки гуманитарной помощи

Международная панорама
15 января, 21:13 дата обновления: 15 января, 21:36 UTC+3 ООН ООН 15, января. /ТАСС

Краны планировалось установить еще в январе прошлого года, сообщили в ООН

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ООН, 15 января. /ТАСС/. Коалиция во главе с Саудовской Аравией спустя год ожидания пропустила в йеменский портовый город Ходейда краны для разгрузки судов с гуманитарной помощью ООН и коммерческих судов.

Об этом заявил в понедельник журналистам официальный представитель генерального секретаря всемирной организации Стефан Дюжаррик.

"Судно с четырьмя мобильными кранами, приобретенными Всемирной продовольственной программой при финансовой поддержке американского Агентства по международному развитию (USAID) сегодня прибыло в йеменский порт Ходейда", - сказал он. По словам Дюжаррика, краны "начнут работу немедленно" и увеличат "разгрузочную способность порта Ходейда, через который в Йемен поступает около 70% импорта, включая жизненно необходимое продовольствие и гуманитарные товары".

Он подчеркнул, что каждый из мобильных кранов способен поднимать грузы весом до 60 тонн. Их установка, отметил представитель генсека ООН, "позволит быстрее доставлять помощь йеменским семьям, затронутым крупнейшим в мире гуманитарным кризисом".

В свою очередь исполнительный директор ВПП Дэвид Бизли, комментируя известие о прибытии кранов в Ходейду, призвал принять дополнительные меры "для того, чтобы избежать еще большей катастрофы" в Йемене. По его словам, ВПП необходим более широкий доступ в страну, а также ускоренные процедуры одобрения поставок туда гуманитарной помощи.

США приветствовали доставку кранов

По информации американского журнала Foreign Policy, краны были произведены в Объединенных Арабских Эмиратах, а сумма сделки составила $3,8 млн. Краны предполагалось установить в Ходейде для увеличения разгрузочной способности порта еще в январе 2017 года, однако судно, доставившее их, было вынуждено вернуться в Дубай, не получив разрешения на проход в морскую гавань от коалиции. С тех пор краны хранились на складе производителя в Дубае.

Постоянный представитель Соединенных Штатов при ООН Никки Хейли приветствовала прибытие судна с кранами в Ходейду, подтвердив, что американцы оказали помощь в их приобретении. Она поблагодарила "партнеров, которые помогли с этой доставкой", отметив, что установка кранов поможет "миллионам невинных людей, которые каждый день просыпаются, сталкиваясь с угрозой голода и болезней". Комментируя ситуацию в стране, Хейли заявила, что "никто никогда не должен выживать подобно йеменцам", и призвала все стороны конфликта обеспечить полный доступ для оказания помощи населению, а также не препятствовать работе гуманитарных организаций.

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