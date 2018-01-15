СМИ: Чавушоглу намерен обсудить с Тиллерсоном планы США по обучению курдов в Сирии

АНКАРА, 15 января. /ТАСС/. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу намерен встретиться с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном на полях министерской встречи в Ванкувере по КНДР, чтобы обсудить планы Вашингтона по обучению курдов в Сирии. Об этом сообщила в понедельник газета Yeni Safak.

"Соединенные Штаты не могут принимать решения за всю [международную антитеррористическую] коалицию. США должны определиться, на чьей они стороне. Завтра мы обсудим эту тему с Рексом Тиллерсоном", - приводит издание слова главы МИД республики.

Кроме того, Чавушоглу отметил, что "решение США создать армию по защите границы Сирии из отрядов "Сил народной самообороны" (СНС, находятся в оппозиции по отношению к властям в Дамаске - прим. ТАСС) приведет к хаосу в регионе".

В воскресенье начальник управления по связям с общественностью штаба операции Inherent Resolve ("Непоколебимая решимость"), которая осуществляется в Ираке и Сирии группой государств во главе с США, полковник Томас Вил сообщил о том, что США "подготовят пограничную службу безопасности Сирии". По его словам, "численность данной организации составит примерно 30 тысяч человек". В тот же день с осуждением американской инициативы выступил турецкий МИД.

В понедельник президент Турции Тайип Эрдоган пригрозил "уничтожить еще до появления" армию по защите границ Сирии, которая будет подготовлена США. Он вновь заявил о том, что турецкие ВС "могут начать военную операцию в сирийском районе Африн в любую минуту".

Основной ударной силой коалиции "Силы демократической Сирии" считаются отряды СНС. Анкара называет их и курдскую партию "Демократический союз" (ДС) ответвлениями запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана. На протяжении последних месяцев Эрдоган неоднократно говорил о возможности проведения военной операции против них в Африне. Этот сирийский район привлекает особое внимание Анкары ввиду того, что там сосредоточены представители ДС и СНС.