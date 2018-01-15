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Трамп обвинил сенатора Дурбина в искажении высказываний о мигрантах из развивающихся стран

Международная панорама
15 января, 23:59 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 15, января. /ТАСС

Ранее сенатор от демократов заявил, что глава Белого дома назвал "грязными дырами" Гаити и другие страны

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ВАШИНГТОН, 15 января. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что сенатор Ричард Дурбин (демократ, от штата Иллинойс), подтвердивший ранее, что глава государства назвал "грязными дырами" развивающиеся страны, неверно истолковал эти высказывания. Такую позицию американский лидер изложил в понедельник на своей странице в Twitter.

"Сенатор Дики Дурбин полностью исказил сказанное на встрече, касавшейся программы защиты от депортации незаконных иммигрантов, въехавших в США несовершеннолетними (DACA, Deferred Action for Childhood Arrivals). Сделки [по иммиграционной реформе - прим. ТАСС] не могут заключаться, когда нет доверия. Дурбин упустил DACA и угрожает вооруженным силам", - написал хозяин Белого дома.

Дурбин подтвердил 12 января в интервью телеканалу MSNBC, что скандальные высказывания Трампа действительно имели место. По его словам, президент "несколько раз прерывал [выступавшего] и, комментируя сказанное, произнес гнусные и расистские вещи, пронизанные ненавистью", при этом выбирая "чрезмерно сильные" выражения. "Он произнес эти пронизанные ненавистью слова и сделал это неоднократно", - заявил демократ.

Как сообщили ранее американские средства массовой информации, Трамп на состоявшейся в четверг встрече с членами Конгресса США, посвященной вопросам иммиграционной реформы, назвал развивающиеся страны "грязными дырами". Пресс-службе Белого дома пришлось давать по этому поводу пояснения, в которых она не отрицала использования президентом такого выражения. В пятницу Трамп в публикации в Twitter утверждал, что не произносил приписанные ему грубые слова при критике иммиграционной системы США. Позднее он добавил, что никогда не оскорблял гаитян.

Государства Африканского союза, Гаити, Куба и другие страны сочли высказывания президента США оскорбительными и потребовали разъяснений. Управление Верховного комиссара ООН по правам человека также подвергло Трампа резкой критике за такие слова.

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