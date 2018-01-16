В Раде заявили, что закон о реинтеграции предусматривает торговлю Киева с Донбассом

КИЕВ, 16 января. /ТАСС/. Верховная рада Украины планирует принять во вторник законопроект "Об особенностях государственной политики из обеспечения государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями Донецкой и Луганской областей", также известный как закон о реинтеграции. Проект документа внесен в повестку дня пленарного заседания парламента.

Законопроект называет Россию "оккупантом", официально закрепляет понятие "российская агрессия", а территории Донецкой и Луганской народных республик называет "оккупированными территориями". В проекте закона президент предлагает принять, что границы неподконтрольных Киеву территорий в Донецкой и Луганской областях определяются по представлению Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Ко второму чтению в законопроект включили также дату начала "оккупации" украинской территории - 20 февраля 2014 года. При этом исключается в документе не только упоминание о минских соглашениях, но и нормы, которые содержат отсылки к минским договоренностям, о чем ранее настаивал президент Петр Порошенко.

Как сообщил депутат от "Блока Петра Порошенко" Виктор Чумак, "все поправки в основном касались исключительно изъятия из законопроекта любых упоминаний о минских соглашениях". "Скорее всего, президент с этим согласился", - сказал депутат.

Ряд украинских экспертов уже высказали мнение, что данный закон в той редакции, в которой он планируется, только отдалит и усложнит задачи по мирному урегулированию в Донбассе.

Возобновляется торговля

Вице-спикер Верховной рады Оксана Сыроед сообщила, что законопроект о реинтеграции Донбасса предусматривает возобновление торговли с неподконтрольными Киеву территориями Донбасса.

"Речь идет о возобновлении торговли с оккупированными территориями и это подтверждается тем, что раздаются призывы, давайте посчитаем наши убытки от торговли с оккупированными территориями. Огромная опасность заложена в том, что торговать должна армия, то есть контролировать торговлю будут Вооруженные силы, объединенный оперативный штаб и так называемый командующий объединенных сил", - сказала Сыроед в эфире "5 канала".

Миллиардные убытки от блокады Донбасса

Спецпредставитель Киева в гуманитарной подгруппе на переговорах в Минске, лидер общественного движения "Украинский выбор - Право народа" Виктор Медведчук заявил, что блокада Донбасса принесла государству колоссальные убытки. "Из-за блокады Донбасса Украина в 2017 году потеряла около $2,5 млрд в торговом балансе. Во власти начинают понимать - навязанная радикалами и узаконенная решением СНБО (Совета нацбезопасности и обороны) в марте прошлого года блокада принесла государству колоссальные убытки", - сказал лидер "Украинского выбора".

По его мнению, такая политика способствует энергетической зависимости, подрывает промышленный потенциал государства, вредит национальным интересам. "А также, и это крайне важно, ставит крест на реинтеграции Донбасса - возвращении Донбасса на Украину и Украины в Донбасс", - подчеркнул Медведчук.

Учтены пожелания международных партнеров

Председатель комитета по вопросам национальной безопасности и обороны, депутат от "Народного фронта" Сергей Пашинський заявил, что законопроект о реинтеграции Донбасса полностью доработан с учетом пожеланий международных партнеров и национальных интересов и будет одобрен депутатами Рады во втором чтении.

"Закон абсолютно доработан с учетом международного права, внутреннего законодательства и национальных интересов. Я уверен, что он будет принят не просто большинством, а там будет и 300 голосов (конституционное большинство - прим. ТАСС)", - отметил Пашинский.