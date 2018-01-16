Дочь Мартина Лютера Кинга считает, что слова Трампа о мигрантах не отвечают духу Америки

НЬЮ-ЙОРК, 16 января. /ТАСС/. Высказывания президента США Дональда Трампа по вопросам иммиграции не отражают мнение американцев и не соответствуют заветам борца за гражданские права Мартина Лютера Кинга. С таким заявлением, как сообщило в понедельник информационное агентство Associated Press (AP), выступила Бернис Кинг, дочь борца за гражданские права.

"Нельзя допустить, чтобы страны мира считали, что слова нашего президента отражают истинный дух Америки, - заявила она на церемонии в баптистской церкви в Атланте (штат Джорджия) по случаю отмечаемого в США национального праздника - Дня Мартина Лютера Кинга. - Мы - один народ, одна нация, одна кровь, одна судьба. В этот час наш общий голос должен звучать громче, чем голос того, кто временами не следует заветам моего отца".

Поводом для высказываний Бернис Кинг стали слова президента Трампа, который на состоявшейся в четверг встрече с членами Конгресса США, посвященной вопросам иммиграционной реформы, назвал развивающиеся страны "грязными дырами". Пресс-службе Белого дома пришлось давать по этому поводу пояснения, в которых она не отрицала использования президентом такого выражения.

Ранее в пятницу Трамп утверждал, что не произносил приписанные ему грубые слова при критике иммиграционной системы США. Государства Африканского союза, Гаити, Куба и другие страны сочли высказывания президента США оскорбительными и потребовали разъяснений.

День Мартина Лютера Кинга отмечается в США в третий понедельник января и приурочен ко дню рождения этого одного из наиболее известных в США борцов за права темнокожего населения страны.