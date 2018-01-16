Прокуратура: убийца сербского политика Ивановича стрелял из движущегося автомобиля

БЕЛГРАД, 16 января. /ТАСС/. Косовская полиция ведет расследование убийства сербского политика, главы гражданской инициативы "Свобода, демократия, правда" Оливера Ивановича. Об этом заявил во вторник пресс-секретарь косовской полиции Бесим Хоти.

"Убийство Ивановича расследуется", - цитирует слова пресс-секретаря портал Express. В то же время прокурор Косовска-Митровицы Шичири Сила сообщил, что в Ивановича стреляли "из движущегося автомобиля".

"Полицейские силы выдвинулись на место происшествия, где найдены улики, подтверждающие версию убийства, и которые будут использованы в дальнейшем расследовании. Продолжается расследование инцидента и осмотр места преступления", - говорится в заявлении.

Как сообщила коллега Ивановича по партии, никто не слышал звуков выстрелов, а раненого политика обнаружила соседка, которая возвращалась из магазина. Позднее полиция обнаружила в нескольких кварталах подожженный автомобиль без номеров, на котором, предположительно, передвигались убийцы. Оливер Иванович был доставлен в больницу Косовска-Митровицы с пятью огнестрельными ранениями верхней части грудной клетки. Несмотря на усилия врачей, его жизнь спасти не удалось.