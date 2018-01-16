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Глава косовской делегации в Брюсселе призвал Белград вернуться к переговорам

Международная панорама
16 января, 22:47 UTC+3 БЕЛГРАД БЕЛГРАД 16, января. /ТАСС

Авни Арифи обвинил сербских представителей в том, что своим отказом от переговоров они "создают впечатление виновности" Приштины в убийстве

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БЕЛГРАД, 16 января. /ТАСС/. Глава делегации непризнанного Косова на технических переговорах с Белградом в Брюсселе Авни Арифи призвал сербскую сторону вернуться к диалогу. Заявление политика приводит во вторник агентство ТANJUG.

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"Призываю Белград вернуться к переговорному процессу, так как диалог не имеет альтернативы", - заявил Арифи. Он обвинил сербских представителей в том, что своим отказом от переговоров они "создают впечатление виновности" Приштины в убийстве одного из лидеров косовских сербов Оливера Ивановича. "Инцидент, подобный этому, не должен замедлять переговорный процесс", - считает Арифи.

Ранее глава канцелярии по Косову и Метохии при кабмине Сербии Марко Джурич заявил, что сербская делегация прерывает технический диалог с Приштиной в Брюсселе и возвращается в Белград из-за убийства Ивановича в Косовска-Митровице.

Иванович был застрелен во вторник в Косовска-Митровице, когда входил в офис возглавляемой им партии "Свобода, демократия, правда". Президент Сербии Александар Вучич уже назвал убийство терактом и нападением на весь сербский народ.

Представители международных миссий в Косове осудили убийство и потребовали от местных властей как можно скорее отыскать виновников преступления и предать их суду. В России указали на опасность разрастания атмосферы террора и возобновления межэтнических конфликтов в регионе.

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Убийство лидера сербской партии в Косове
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