Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 17.01:
$ 56.39
€ 69.02
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Полиция Косова сформировала спецгруппу по расследованию убийства Ивановича

Международная панорама
16 января, 23:33 UTC+3 БЕЛГРАД БЕЛГРАД 16, января. /ТАСС

Следствие располагает информацией о том, кому принадлежал автомобиль убийц, сообщил портал В92

Поделиться
Материал из 1 страницы

БЕЛГРАД, 16 января. /ТАСС/. Специальная группа по расследованию убийства одного из лидера косовских сербов Оливера Ивановича сформирована в непризнанном Косове. Об этом заявил 16 января вечером директор косовской полиции Шпенд Маджуни.

"Сформирована специальная единица для расследования покушения. Полиция сделает все, чтобы расследовать данное преступление", - цитирует полицейского агентство TANJUG.

Смотрите также

Шешель: убийство Оливера Ивановича является началом новой атаки Запада на Сербию

Посольство РФ в Сербии: убийство Ивановича является попыткой запугать сербов в Косове

Сербия заявила о прекращении диалога с Косовом в ЕС из-за убийства Ивановича

Ранее портал B92 сообщил, что следствие располагает информацией о том, кому принадлежал автомобиль убийц. Также приводились данные о том, что Opel Astra без регистрационных знаков нашли сожженным в нескольких кварталах от места преступления.

"Машина без номерных знаков, но нам удалось заполучить достаточно информации о происхождении и хозяине авто. Не могу поделиться деталями, но информация, которая у нас есть, достаточна для того, чтобы найти собственника", - заявил Маджуни.

Иванович был застрелен 16 января в Косовска-Митровице, когда входил в офис возглавляемой им партии "Свобода, демократия, правда". Президент Сербии Александар Вучич уже назвал убийство политика терактом и нападением на весь сербский народ. Глава канцелярии по Косову и Метохии при сербском кабмине Марко Джурич заявил, что сербская делегация прерывает технический диалог с Приштиной в Брюсселе и возвращается в Белград.

Представители международных миссий в Косове осудили убийство Ивановича и потребовали от местных властей как можно скорее отыскать виновников преступления и предать их суду. В России указали на опасность разрастания атмосферы террора и возобновления межэтнических конфликтов в регионе.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Убийство лидера сербской партии в Косове
Персоны
Вучич, Александар
Страны
Россия Сербия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Самое ожидаемое в новом году
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Курс биткоина упал более чем на 25% за сутки
2
Новосибирский КВНщик Владимир Дуда скончался на 57-м году жизни
3
Депутаты Рады отказались признать республики Донбасса террористическими организациями
4
Роскачество выявило нарушения у 19 марок кефира из 36 наиболее популярных
5
Что известно о "кремлевском докладе" минфина США
6
Первая пачка сигарет с цифровой маркировкой появится в продаже в России в марте
7
Казахстан выводит отношения с США на новый уровень
Темы дня
Новости партнеров
Реклама