Полиция Косова сформировала спецгруппу по расследованию убийства Ивановича

БЕЛГРАД, 16 января. /ТАСС/. Специальная группа по расследованию убийства одного из лидера косовских сербов Оливера Ивановича сформирована в непризнанном Косове. Об этом заявил 16 января вечером директор косовской полиции Шпенд Маджуни.

"Сформирована специальная единица для расследования покушения. Полиция сделает все, чтобы расследовать данное преступление", - цитирует полицейского агентство TANJUG.

Ранее портал B92 сообщил, что следствие располагает информацией о том, кому принадлежал автомобиль убийц. Также приводились данные о том, что Opel Astra без регистрационных знаков нашли сожженным в нескольких кварталах от места преступления.

"Машина без номерных знаков, но нам удалось заполучить достаточно информации о происхождении и хозяине авто. Не могу поделиться деталями, но информация, которая у нас есть, достаточна для того, чтобы найти собственника", - заявил Маджуни.

Иванович был застрелен 16 января в Косовска-Митровице, когда входил в офис возглавляемой им партии "Свобода, демократия, правда". Президент Сербии Александар Вучич уже назвал убийство политика терактом и нападением на весь сербский народ. Глава канцелярии по Косову и Метохии при сербском кабмине Марко Джурич заявил, что сербская делегация прерывает технический диалог с Приштиной в Брюсселе и возвращается в Белград.

Представители международных миссий в Косове осудили убийство Ивановича и потребовали от местных властей как можно скорее отыскать виновников преступления и предать их суду. В России указали на опасность разрастания атмосферы террора и возобновления межэтнических конфликтов в регионе.