Шешель: убийство Оливера Ивановича является началом новой атаки Запада на Сербию

БЕЛГРАД, 16 января. /Корр. ТАСС Павел Бушуев/. Убийство сербского политика Оливера Ивановича - начало новой атаки на Сербию со стороны Запада. Такое мнение высказал в интервью ТАСС лидер Сербской радикальной партии (СРП) Воислав Шешель.

"Я думаю, что фигура Ивановича была специально выбрана и специально принесена в жертву. Думаю, что под давлением пропаганды Запада начнется новое давление на Сербию, опасаюсь новых ударов по Республике Сербской", - заявил Шешель.

Политически незначительная фигура

По его словам, убийство Оливера Ивановича носит странный характер. "Очень странные события развиваются вокруг Оливера Ивановича. Он был председателем одной незначительной партии прозападного характера и являлся прозападным политиком", - рассказал глава СРП, которая занимает 8,1% мест в сербской Народной скупщине (парламенте).

Радикал отметил, что на выборах Иванович не достиг какого-либо результата, но три года назад его "начали арестовывать, судить, отпускать, опять арестовывать". "Он провел достаточно времени в тюрьме по обвинению в военных преступлениях, хотя все сербы, все албанцы и все иностранцы знали, что он не замешан ни в каких преступлениях", - добавил Шешель.

"Никто не мог аргументировано объяснить, что было целью его судебного преследования. Потом ему подожгли автомобиль, а сегодня его убили. Я думаю, что на самом деле это начало новой американской инициативы на Балканах, о которой было объявлено два месяца назад. Что касается мотивов, то главная цель достигнута: это большая тревога в сербском народе, особенно в Косово и Метохии", - заявил политик.

Другим поводом для покушения может быть стремление возложить ответственность за убийство на сербскую сторону, считает Шешель. "Уже начались сомнения: может быть, его убили сербы? Но никто не может сказать из-за чего. У сербской власти, противником которой я выступаю и которую хочу свергнуть, нет мотива для таких действий", - уверен радикал.

Сербский политик также отметил чрезвычайно быструю и дружную реакцию прозападной оппозиции в Сербии: "Думаю, что начнется пропаганда Запада в этом направлении, поскольку Запад уже начал делать в Белграде заявления такого характера. Еще интересно, что реакция на убийство среди западных сил в Белграде была очень быстрой, как будто они были готовы к такому повороту".

Атака Запада на Балканы

Шешель уверен, что убийство Ивановича является подготовкой новой идеологической атаки на Сербию, что можно наблюдать и в других странах региона. "Сообщения о назначении послом в Боснию и Герцеговину бывшего заместителя помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Хойта Брайана Йи идут в том же направлении. Сначала его хотели назначить в Македонию, но та уже капитулировала. Теперь его хотят назначить послом США в Боснии и Герцеговине", - рассказал политик.

"Это атака на Сербию из-за ее позиций и контактов с Россией. Мы - маленькая Россия на Балканах, это наша судьба", - добавил Шешель.

Убийство Оливера Ивановича

Один из лидеров косовских сербов Оливер Иванович был застрелен во вторник в Косовска-Митровице, когда входил в офис возглавляемой им партии "Свобода, демократия, правда". Президент Сербии Александар Вучич уже назвал убийство Ивановича терактом и нападением на весь сербский народ, а глава канцелярии по Косову и Метохии при сербском кабмине Марко Джурич заявил, что сербская делегация прерывает технический диалог с Приштиной в Брюсселе и возвращается в Белград.

Представители международных миссий в Косове осудили убийство Ивановича и потребовали от местных властей как можно скорее отыскать виновников преступления и предать их суду. В России указали на опасность разрастания атмосферы террора и возобновления межэтнических конфликтов в регионе.