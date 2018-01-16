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Посольство РФ в Сербии: убийство Ивановича является попыткой запугать сербов в Косове

Политика
16 января, 23:09 UTC+3 БЕЛГРАД БЕЛГРАД 16, января. /ТАСС

По мнению диппредставительства, это еще одна попытка запугать подорвать перспективы мирного и взаимоприемлемого решения конфликта

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БЕЛГРАД, 16 января. /ТАСС/. Убийство одного из лидеров косовских сербов Оливера Ивановича является еще одной попыткой запугать сербское население в непризнанном Косове. Об этом говорится в заявлении посольства РФ в Сербии, размещенном 16 января на сайте диппредставительства.

"Глубоко потрясены трагической гибелью в результате террористического акта Оливера Ивановича - человека, который после агрессии НАТО против Сербии и насильственного отторжения от нее Косова и Метохии посвятил жизнь защите прав сербского народа в крае и подвергался за это преследованиям. Это еще одна попытка запугать сербское население, подорвать перспективы мирного и взаимоприемлемого решения конфликта. Это наглядное отражение беззакония и насилия, которые сегодня царят в Косове", - говорится в документе.

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Дипломатическая миссия РФ выразила соболезнования семье и близким погибшего. Российские дипломаты надеются, что преступление будет "досконально расследовано при ведущей роли международных структур в Косове и при участии сербских компетентных органов, а убийцы понесут суровую кару".

Один из лидеров косовских сербов Оливер Иванович был застрелен во вторник в Косовска-Митровице, когда входил в офис возглавляемой им партии "Свобода, демократия, правда". Президент Сербии Александар Вучич уже назвал убийство Ивановича терактом и нападением на весь сербский народ, а глава канцелярии по Косову и Метохии при кабмине Марко Джурич заявил, что сербская делегация прерывает технический диалог с Приштиной в Брюсселе и возвращается в Белград.

Представители международных миссий в Косове осудили убийство Ивановича и потребовали от местных властей как можно скорее отыскать виновников преступления и предать их суду. В России указали на опасность разрастания атмосферы террора и возобновления межэтнических конфликтов в регионе.

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Темы
Убийство лидера сербской партии в Косове
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