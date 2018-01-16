США направят $60 млн из удержанных средств на помощь беженцам из Палестины

ВАШИНГТОН, 16 января. /ТАСС/. США обязались направить $60 млн на финансирование Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) из обещанных средств в размере $125 млн. Об этом сообщила во вторник начальник пресс-службы Госдепартамента США Хезер Науэрт на регулярном брифинге для журналистов.

"Сегодня Соединенные Штаты направили письмо в БАПОР, обязавшись предоставить добровольный взнос в размере $60 млн в 2018 году", - отметила она. По ее словам, речь идет о первом транше, который США собираются перечислить в этом году. "Эти деньги будут направлены на поддержку школ и медицинских учреждений, чтобы учителя и медицинские работники могли получить свои зарплаты", - пояснила дипломат.

По словам Науэрт, США считают, что полное прекращение финансирования "станет определенным риском, если организации и их работники исчерпают средства, то они могут закрыться". При этом она подчеркнула, что оставшиеся $65 млн "будут удержаны до дальнейшего рассмотрения". Вашингтон, по словам дипломата, хочет "удостоверится что деньгам найдено лучшее применение".

Науэрт добавила, что США таким образом хотят призвать к реформе БАПОР.

Планировалось удержать всю сумму

По данным агентства Associated Press, за выделение примерно половины из удержанных средств выступили госсекретарь Рекс Тиллерсон и министр обороны Джеймс Мэттис. При этом, как отмечает агентство, постоянный представитель США при ООН Никки Хейли предлагала полностью прекратить оказание любой помощи БАПОР, пока Палестина не вернется за стол переговоров с Израилем.

2 января президент США Дональд Трамп предложил прекратить оказывать финансовую помощь Палестине за нежелание вести переговоры с Израилем о мире, а спустя несколько дней информационный портал "Аксиос" сообщил со ссылкой на дипломатические источники, что Вашингтон заморозил перевод $125 млн, которые должны были пойти на финансирование БАПОР. В воскресенье премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху приветствовал этот шаг американской стороны, предложив ликвидировать агентство и перенаправить его финансирование Управлению Верховного комиссара ООН по делам беженцев.

США являются крупнейшим спонсором деятельности БАПОР, покрывая примерно 30% его бюджета в целом. В 2016 году Вашингтон передал ему $355 млн.

БАПОР учреждено в соответствии с резолюцией Генассамблеи (ГА) ООН от 8 декабря 1949 года для обеспечения помощи арабским беженцам из Палестины, потерявшим дома и средства к существованию в результате арабо-израильского конфликта 1948 года. Агентство стало преемником органа ООН по оказанию помощи палестинским беженцам, действовавшего в 1948-1950 годов и распределявшего помощь через добровольные организации, и является вспомогательным органом ГА. БАПОР защищает права палестинских беженцев, содействует им в получении образования, медицинского обслуживания, гуманитарной помощи и социальных услуг.