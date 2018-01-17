США размещают три типа стратегических бомбардировщиков к югу от Корейского полуострова

ВАШИНГТОН, 17 января. /ТАСС/. ВВС США направляют шесть стратегических бомбардировщиков B-52 Stratofortress на свою авиабазу на острове Гуам (американская территория в Тихом океане), расположенную к югу от Корейского полуострова. Об этом говорится в распространенном во вторник заявлении пресс-службы ВВС.

Инфографика Напряженность вокруг Корейского полуострова Ситуация на Корейском полуострове остается крайне напряженной. В 2017 году КНДР провела 20 запусков баллистических ракет. В свою очередь США с союзниками постоянно осуществляют в регионе широкомасштабные морские учения. Стороны обмениваются жесткими заявлениями, не исключая ни одного варианта развития ситуации, в том числе военного.

"Шесть бомбардировщиков B-52H Stratofortress и около 300 членов летного экипажа с базы ВВС Барксдейл (штат Луизиана) отправляются на авиабазу Андерсен с целью оказать поддержку Тихоокеанскому командованию (ПАКОМ) американских ВС", - говорится в документе. Пресс-служба ВВС США напомнила, что B-52 в последний раз дислоцировались в регионе в июле 2016 года.

Планируется, что бомбардировщики в этот раз "проведут различные совместные и двусторонние учения с воздушными Силами самообороны Японии, ВВС Республики Кореи и Австралии" при участии ВМС и Корпуса морской пехоты США.

На прошлой неделе Соединенные Штаты перебросили на Гуам три стратегических бомбардировщика B-2 Spirit и примерно 200 военнослужащих ВВС США на Гуам "в целях поддержки усилий Тихоокеанского командования Вооруженных сил США, направленных на сдерживание угроз в регионе". На авиабазе Андерсен также расположены и стратегические бомбардировщики B-1B Lancer.

Вашингтон не раз заявлял, что считает главной угрозой в Азиатско-Тихоокеанском регионе политику, проводимую руководством КНДР. В субботу агентство ЦТАК отметило, что США - "наилучшая мишень" для "артиллеристов частей [северокорейских ракет класса] "Хвасон", которые берут на прицел не только остров Гуам, но и материковую часть США". Этими частями в КНДР называют подразделения, испытавшие ранее баллистические ракеты "Хвасон" различных типов, один из которых, "Хвасон-15", по утверждениям Пхеньяна, может нести ядерную боеголовку и достичь территории США, а дальности полета "Хвасон-12" достаточно для удара по Гуаму.

Ситуация на Корейском полуострове вновь обострилась в конце ноября, когда Пхеньян осуществил очередной ракетный запуск. Как заявило правительство КНДР, ракета нового типа "Хвасон-15" за 53 минуты полета поднялась на высоту 4475 км и преодолела дистанцию в 950 км. Данные Японии и Южной Кореи практически не отличаются от этой информации. По итогам пуска Пхеньян заявил, что ракета "Хвасон-15" может нести ядерную боеголовку, а в зоне ее досягаемости находится вся территория США.