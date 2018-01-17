Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 17.01:
$ 56.39
€ 69.02
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

США размещают три типа стратегических бомбардировщиков к югу от Корейского полуострова

Международная панорама
17 января, 0:59 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 17, января. /ТАСС

В ВВС напомнили, что B-52 в последний раз дислоцировались в регионе в июле 2016 года

Поделиться
Материал из 1 страницы

ВАШИНГТОН, 17 января. /ТАСС/. ВВС США направляют шесть стратегических бомбардировщиков B-52 Stratofortress на свою авиабазу на острове Гуам (американская территория в Тихом океане), расположенную к югу от Корейского полуострова. Об этом говорится в распространенном во вторник заявлении пресс-службы ВВС.

Инфографика Напряженность вокруг Корейского полуострова

Напряженность вокруг Корейского полуострова

Ситуация на Корейском полуострове остается крайне напряженной. В 2017 году КНДР провела 20 запусков баллистических ракет. В свою очередь США с союзниками постоянно осуществляют в регионе широкомасштабные морские учения. Стороны обмениваются жесткими заявлениями, не исключая ни одного варианта развития ситуации, в том числе военного.

"Шесть бомбардировщиков B-52H Stratofortress и около 300 членов летного экипажа с базы ВВС Барксдейл (штат Луизиана) отправляются на авиабазу Андерсен с целью оказать поддержку Тихоокеанскому командованию (ПАКОМ) американских ВС", - говорится в документе. Пресс-служба ВВС США напомнила, что B-52 в последний раз дислоцировались в регионе в июле 2016 года.

Планируется, что бомбардировщики в этот раз "проведут различные совместные и двусторонние учения с воздушными Силами самообороны Японии, ВВС Республики Кореи и Австралии" при участии ВМС и Корпуса морской пехоты США.

На прошлой неделе Соединенные Штаты перебросили на Гуам три стратегических бомбардировщика B-2 Spirit и примерно 200 военнослужащих ВВС США на Гуам "в целях поддержки усилий Тихоокеанского командования Вооруженных сил США, направленных на сдерживание угроз в регионе". На авиабазе Андерсен также расположены и стратегические бомбардировщики B-1B Lancer.

Вашингтон не раз заявлял, что считает главной угрозой в Азиатско-Тихоокеанском регионе политику, проводимую руководством КНДР. В субботу агентство ЦТАК отметило, что США - "наилучшая мишень" для "артиллеристов частей [северокорейских ракет класса] "Хвасон", которые берут на прицел не только остров Гуам, но и материковую часть США". Этими частями в КНДР называют подразделения, испытавшие ранее баллистические ракеты "Хвасон" различных типов, один из которых, "Хвасон-15", по утверждениям Пхеньяна, может нести ядерную боеголовку и достичь территории США, а дальности полета "Хвасон-12" достаточно для удара по Гуаму.

Ситуация на Корейском полуострове вновь обострилась в конце ноября, когда Пхеньян осуществил очередной ракетный запуск. Как заявило правительство КНДР, ракета нового типа "Хвасон-15" за 53 минуты полета поднялась на высоту 4475 км и преодолела дистанцию в 950 км. Данные Японии и Южной Кореи практически не отличаются от этой информации. По итогам пуска Пхеньян заявил, что ракета "Хвасон-15" может нести ядерную боеголовку, а в зоне ее досягаемости находится вся территория США.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
США КНДР Республика Корея
Темы
Ситуация на Корейском полуострове
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Самое ожидаемое в новом году
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Курс биткоина упал более чем на 25% за сутки
2
Новосибирский КВНщик Владимир Дуда скончался на 57-м году жизни
3
Депутаты Рады отказались признать республики Донбасса террористическими организациями
4
СМИ: новый глава МИД Польши уволит из ведомства выпускников МГИМО
5
МОК не понравился красный цвет, в который могли быть выкрашены российские бобы на ОИ-2018
6
Что известно о "кремлевском докладе" минфина США
7
Первая пачка сигарет с цифровой маркировкой появится в продаже в России в марте
Темы дня
Новости партнеров
Реклама