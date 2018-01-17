NYT: США по новой доктрине будут готовы применить ядерное оружие при кибератаке

НЬЮ-ЙОРК, 17 января. /ТАСС/. Вашингтон, согласно новой ядерной доктрине, проект которой был опубликован ранее в СМИ, будет готов применить ядерное оружие в ответ на мощную кибератаку. Об этом говорится в статье, опубликованной во вторник в газете New York Times.

Согласно положениям документа, несекретная версия которого была распространена в СМИ на прошлой неделе, Вашингтон "рассмотрит [возможность] применения ядерного оружия только при чрезвычайных обстоятельствах, чтобы защитить жизненно важные интересы США, союзников и партнеров". Как поясняется, под такими обстоятельствами могут подразумеваться, в частности, "существенные неядерные стратегические нападения", в том числе "атаки на гражданское население США", их союзников и партнеров или на гражданскую инфраструктуру в этих странах.

По сведениям источников New York Times из числа бывших и действующих чиновников, с точки зрения администрации президента США Дональда Трампа, указанная формулировка включает в себя и мощную хакерскую атаку, хотя в документе это четко и не разъясняется. Как говорится в публикации, "масштабная кибератака против США и их интересов будет включена в те виды агрессии со стороны других государств, в случае которых ответный ядерный удар будет оправдан". Вместе с тем, источники издания отметили, что у США в этом случае "будут и другие, более удобные возможности для ответных действий".

По оценке издания, до сих пор противники Вашингтона, в числе которых в материале называют Россию, КНР, КНДР и Иран, никогда не осуществляли против США и их союзников такие мощные кибератаки, которые могли бы послужить основанием для "более масштабных и жестких ответных действий".

Пентагон и Белый дом отказались прокомментировать публикацию издания. В военном ведомстве, в частности, сослались на том, что Трамп еще не утвердил новую доктрину.

Распоряжение о подготовке документа президент США отдал 27 января минувшего года. Его несекретная версия занимает 64 страницы. Предполагается, что доктрина будет официально обнародована в конце января или начале февраля.