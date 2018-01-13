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США не исключают применение ядерного оружия в ответ на неядерное нападение

Международная панорама
13 января, 2:58 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 13, января. /ТАСС

В Пентагоне назвали неоправданной идею взять на себя обязательство не применять такое оружие первыми

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© 2nd Lt. William Collette/U.S. Air Force via AP

ВАШИНГТОН, 13 января. /ТАСС/. Соединенные Штаты готовы применить свое ядерное оружие в том числе и при неядерном нападении на них. Это подтверждается в проекте новой ядерной доктрины США, рассекреченная версия которой была опубликована в пятницу.

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Вашингтон "рассмотрит [возможность] применения ядерного оружия только при чрезвычайных обстоятельствах, чтобы защитить жизненно важные интересы США, союзников и партнеров", говорится в документе, текст которого опубликовало интернет-издание Huffington Post. При этом поясняется, что "чрезвычайные обстоятельства могут включать существенные неядерные стратегические нападения". К таковым отнесены, в частности, "атаки на гражданское население США", их союзников и партнеров или на гражданскую инфраструктуру в этих странах, а также нападения на ядерные силы Вашингтона и его союзников, органы командования и управления таковыми. Наконец, спровоцировать ядерное возмездие со стороны США могут и удары по их объектам предупреждения о нападении, указывается в проекте доктрины.

"США не будут применять ядерное оружие или угрожать применением ядерного оружия против неядерных государств, которые являются членами Договора о нераспространении ядерного оружия и выполняют свои обязательства в области нераспространения", - пишут стратеги Пентагона.

Они также утверждают, что "на сегодняшний день является неоправданной" идея взять на себя обязательство не применять ядерное оружие первым. "Политикой США остается сохранение определенной двусмысленности относительно точных обстоятельств, которые могут привести к американскому ядерному ответу", - гласит документ.

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Кроме того, его авторы отвергают идею снятия с боевого дежурства межконтинентальных баллистических ракет (МБР) наземного базирования. Это "создало бы потенциал для опасной нестабильности в сфере сдерживания", сделало бы МБР шахтного базирования "уязвимыми для потенциального первого удара", считают составители новой редакции ядерной доктрины США.

Распоряжение о ее подготовке президент США Дональд Трамп отдал 27 января минувшего года. Несекретная версия этого документа занимает 64 страницы. Предполагается, что доктрина будет официально обнародована в конце января или начале февраля.

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