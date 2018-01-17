Telegraph: семья Оливера Ивановича покидает Косово после убийства политика

БЕЛГРАД, 17 января. /ТАСС/. Семья убитого в Косове сербского политика Оливера Ивановича покидает Косовска-Митровицу и переезжает в Белград к родственникам. Об этом сообщил в среду газете TheTelegraf брат покойного Мирослав Иванович.

По его словам, похоронить Ивановича в Белграде было решением семьи политика. "Наши родители похоронены в Подгорице по их исключительному желанию. Поэтому после убийства Оливера мы сели и обсудили все в семейном кругу. Так как наша семья будет в Белграде, а кое-кто уже живет здесь, нашим желанием было, чтобы он был рядом с нами, чтобы можно было приходить на могилу", - заявил брат политика.

По словам Мирослава Ивановича, власти Белграда предложили похоронить одного из лидеров косовских сербов на Аллее великих людей, что также повлияло на решение семьи.

Как ранее рассказал друг покойного, министр торговли, туризма и телекоммуникаций Сербии Расим Ляич, Иванович был чрезвычайно предан городу Косовска-Митровица и не хотел его покидать. В одном из фильмов политик так объяснил свою привязанность к Косовска-Митровице: "Почему албанцы так хотят забрать у нас Митровицу? Да потому, что Митровица - единственный в Косове серьезный промышленный город, это единственная возможность индустриализации для них, поэтому важно, несмотря ни на что, оставаться и жить здесь", - сказал Иванович.

Оливер Иванович был застрелен 16 января в Косовска-Митровице, когда входил в офис возглавляемой им партии "Свобода, демократия, правда". Президент Сербии Александар Вучич назвал убийство Ивановича терактом и нападением на весь сербский народ, глава канцелярии по Косову и Метохии при сербском кабмине Марко Джурич заявил, что сербская делегация прерывает технический диалог с Приштиной в Брюсселе и возвращается в Белград.

Похороны Оливера Ивановича состоятся на белградском кладбище Ново Гроблье (Новое кладбище) в четверг, 18 января. Гроб политика был привезен в столицу Сербии и установлен в кладбищенском храме Нового кладбища. У Ивановича остались четыре малолетних сына.