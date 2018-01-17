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Telegraph: семья Оливера Ивановича покидает Косово после убийства политика

Международная панорама
17 января, 21:46 UTC+3 БЕЛГРАД БЕЛГРАД 17, января. /ТАСС

Также политик будет похоронен на Аллее великих людей в Белграде

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БЕЛГРАД, 17 января. /ТАСС/. Семья убитого в Косове сербского политика Оливера Ивановича покидает Косовска-Митровицу и переезжает в Белград к родственникам. Об этом сообщил в среду газете TheTelegraf брат покойного Мирослав Иванович.

По его словам, похоронить Ивановича в Белграде было решением семьи политика. "Наши родители похоронены в Подгорице по их исключительному желанию. Поэтому после убийства Оливера мы сели и обсудили все в семейном кругу. Так как наша семья будет в Белграде, а кое-кто уже живет здесь, нашим желанием было, чтобы он был рядом с нами, чтобы можно было приходить на могилу", - заявил брат политика.

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По словам Мирослава Ивановича, власти Белграда предложили похоронить одного из лидеров косовских сербов на Аллее великих людей, что также повлияло на решение семьи.

Как ранее рассказал друг покойного, министр торговли, туризма и телекоммуникаций Сербии Расим Ляич, Иванович был чрезвычайно предан городу Косовска-Митровица и не хотел его покидать. В одном из фильмов политик так объяснил свою привязанность к Косовска-Митровице: "Почему албанцы так хотят забрать у нас Митровицу? Да потому, что Митровица - единственный в Косове серьезный промышленный город, это единственная возможность индустриализации для них, поэтому важно, несмотря ни на что, оставаться и жить здесь", - сказал Иванович.

Оливер Иванович был застрелен 16 января в Косовска-Митровице, когда входил в офис возглавляемой им партии "Свобода, демократия, правда". Президент Сербии Александар Вучич назвал убийство Ивановича терактом и нападением на весь сербский народ, глава канцелярии по Косову и Метохии при сербском кабмине Марко Джурич заявил, что сербская делегация прерывает технический диалог с Приштиной в Брюсселе и возвращается в Белград.

Похороны Оливера Ивановича состоятся на белградском кладбище Ново Гроблье (Новое кладбище) в четверг, 18 января. Гроб политика был привезен в столицу Сербии и установлен в кладбищенском храме Нового кладбища. У Ивановича остались четыре малолетних сына.

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Убийство лидера сербской партии в Косове
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