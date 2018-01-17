Белый дом: участие КНДР в Олимпиаде даст спортсменам страны "маленький глоток свободы"

ВАШИНГТОН, 17 января. /ТАСС/. Участие КНДР в зимних Олимпийских играх в южнокорейском Пхёнчхане даст северокорейским спортсменам "маленький глоток свободы". Об этом заявила в среду пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс во время регулярного брифинга для журналистов.

"Мы видим в этом возможность для режима увидеть ценность прекращения его международной изоляции после денуклеаризации. Мы по-прежнему на этом сосредоточены и рассчитываем, что это [денуклеаризация] произойдет", - сказала она, отвечая на просьбу репортера прокомментировать тот факт, что спортсмены КНДР и Республики Корея пройдут на церемонии открытия Олимпиады под единым флагом.

"Это не первый раз, когда эти два государства будут шагать вместе. Мы надеемся, что этот опыт даст Северной Корее и ее спортсменам маленький глоток свободы...", - считает Сандерс.

Как сообщило ранее агентство Рёнхап, договоренность о шествии под единым флагом была достигнута в среду по итогам переговоров на рабочем уровне между представителями Пхеньяна и Сеула.

9 января прошел первый раунд диалога по нормализации отношений между Республикой Корея и КНДР, где стороны согласовали возможность участия представителей КНДР в Олимпийских играх в Пхёнчхане. В состав северокорейской делегации планируется включить представителей правительства, демонстрационную команду спортсменов по тхэквондо из 30 человек, болельщиков и группу поддержки из 230 человек. В Паралимпийских играх примет участие северокорейская делегация в составе 150 человек, включая спортсменов.