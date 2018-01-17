СМИ: ЕС и Турция планируют встречу на высшем уровне в марте

БЕРЛИН, 17 января. /ТАСС/. Европейский союз и Турция планируют провести встречу на высшем уровне в конце марта текущего года. Об этом сообщила в среду немецкая газета Welt со ссылкой на собственные источники в Брюсселе.

Как предполагается, в переговорах будут принимать участие турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган, глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, председатель Европейского совета Дональд Туск, председатель Европарламента Антонио Таяни, а также Бойко Борисов - премьер Болгарии, которая в настоящее время председательствует в Совете ЕС.

По данным издания, мини-саммит может состояться либо в Брюсселе, либо в Софии. В числе возможных тем называются противодействие терроризму, энергетика, миграция, студенческие обмены.

Отношения Анкары и ряда стран Европейского союза испортились после того, как в Турции была предпринята попытка государственного переворота. В ЕС начали обвинять своего южного соседа в ущемлении гражданских прав. Анкара со своей стороны упрекала Брюссель в невыполнении двусторонних обещаний.

Одним из ключевых связующих звеньев между Турцией и Евросоюзом остается соглашение по беженцам.