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Турция продолжает обсуждать операцию в Африне с Россией и США

Международная панорама
17 января, 22:49 UTC+3 АНКАРА 17, января. /ТАСС

В понедельник президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что операция против сирийских курдов "может начаться в любой момент"

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АНКАРА, 17 января. /ТАСС/. Турция продолжает обсуждать возможное проведение операции в районе Африна на севере Сирии с Россией и США, заявил в среду вице-премьер Турции Бекир Боздаг после заседания кабинета министров. Трансляцию его выступления вел телеканал Haberturk.

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"В настоящий момент на эту тему продолжаются переговоры с Россией и США", - ответил он на вопрос журналиста о то, как Москва и Вашингтон относятся к намерениям Турции.

Анкара не исключает возможности проведения операции против курдов из партии "Демократический союз" и отрядов "Сил народной самообороны", которых считает сирийским ответвлением Рабочей партии Курдистана, признанной террористической в самой Турции. Президент Тайип Эрдоган заявил в понедельник, что "операция в Африне против террористических сил может начаться в любой момент".

ВС Турции перебросили во вторник не менее десяти танков к границе с Сирией. По данным телеканала, в пограничном регионе проводится мобилизация. Курды утверждают, что турецкая артиллерия ведет обстрел пограничных сел.

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