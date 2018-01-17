Турция продолжает обсуждать операцию в Африне с Россией и США

АНКАРА, 17 января. /ТАСС/. Турция продолжает обсуждать возможное проведение операции в районе Африна на севере Сирии с Россией и США, заявил в среду вице-премьер Турции Бекир Боздаг после заседания кабинета министров. Трансляцию его выступления вел телеканал Haberturk.

"В настоящий момент на эту тему продолжаются переговоры с Россией и США", - ответил он на вопрос журналиста о то, как Москва и Вашингтон относятся к намерениям Турции.

Анкара не исключает возможности проведения операции против курдов из партии "Демократический союз" и отрядов "Сил народной самообороны", которых считает сирийским ответвлением Рабочей партии Курдистана, признанной террористической в самой Турции. Президент Тайип Эрдоган заявил в понедельник, что "операция в Африне против террористических сил может начаться в любой момент".

ВС Турции перебросили во вторник не менее десяти танков к границе с Сирией. По данным телеканала, в пограничном регионе проводится мобилизация. Курды утверждают, что турецкая артиллерия ведет обстрел пограничных сел.