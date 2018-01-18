Эксперт: цель закона о реинтеграции Донбасса - узурпация власти президентом

КИЕВ, 18 января. /ТАСС/. Закон о реинтеграции Донбасса, принятый Верховной радой, не содержит мер, которые способствовали бы возвращению региона, он нацелен на узурпацию власти на Украине. Такое мнение высказал украинский эксперт, глава общественной организации "Публичный аудит" Максим Гольдарб.

"Никаких шагов по реальному возврату Донбасса этот закон не предусматривает вообще - не для этого писался", - убежден Гольдарб. По его мнению, реальная цель закона состоит в "продолжении антиконституционной узурпации власти в руках президента".

Эксперт отметил, что в результате принятия документа президент Украины Петр Порошенко, в частности, получает право использовать войска по своему усмотрению, без согласия парламента, под предлогом "противодействия агрессору". Гольдарб считает, что глава государства может воспользоваться приобретенным правом без каких-либо оснований. "Под это можно подвести все, что угодно и где угодно, в том числе массовые протесты людей, назвав их "пособничеством агрессору", например", - опасается он.

По его словам, согласно закону "Украина отказывается от юридической ответственности перед своими гражданами за все происходившее эти годы и происходящее сейчас на востоке страны".

18 января Верховная рада приняла внесенный президентом Украины Петром Порошенко законопроект "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях" (о реинтеграции Донбасса). В этом документе неподконтрольные Киеву районы называются "временно оккупированными территориями", действия России квалифицируются как "агрессия против Украины", а президенту предоставляется право на использование вооруженных сил внутри страны без согласия парламента, в том числе для освобождения территорий на востоке страны. Для этого создается объединенный оперативный штаб Вооруженных сил Украины для контроля над всеми силовиками и военно-гражданскими администрациями в зоне конфликта. Кроме того, из текста документа после внесения поправок изъяты все упоминания о минских соглашениях.