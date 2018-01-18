Мэй: Великобритания останется надежным партнером для друзей и союзников после Brexit

ЛОНДОН, 18 января. /ТАСС/. Великобритания после своего выхода и ЕС останется надежным партнером для тех стран, которые являются ее союзниками. Об этом заявила в четверг премьер-министр Великобритании Тереза Мэй на пресс-конференции по итогам встречи с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

Она прошла на территории Королевской военной академии английского городка Сандхерст под Лондоном в рамках первого официального визита Макрона в Великобританию с момента его избрания президентом Франции в прошлом году.

"Этот [британо-французский] саммит проходит в такой момент, когда Великобритания готовится к выходу из ЕС. Мы являемся сейчас и будем оставаться и в дальнейшем надежным партнером для своих друзей и союзников, и прочные и глубокие отношения между Соединенным Королевством и Францией отвечают нашим взаимным интересам", - отметила глава британского правительства.

По словам Мэй, они с Макроном согласились с тем, что добрые британо-французские отношения важны не только для этих двух стран, но и для обеспечения европейской безопасности в целом. Британский премьер пояснила, что это связано с тем, что обе страны являются единственными в Западной Европе постоянными членами Совбеза ООН. Кроме того, Мэй напомнила, что и Соединенное Королевство, и Французская Республика состоят в таких организациях как G7, G20 и НАТО, а также являются двумя ведущими военными державами Европы.

Граница Великобритании и Франции

Британский премьер сообщила, что Лондон и Париж договорились об усилении пограничного контроля между странами. "Сегодня мы договорились о дополнительных мерах, которые будут отвечать как интересам Франции, так и Великобритании, - сказала Мэй. - Мы усилим инфраструктуру по безопасности при помощи дополнительных камер для наблюдения, новых заграждений, и систем по инфракрасному наблюдению в Кале и на других пунктах пересечения границы".

"Это соглашение сделает нашу границу еще более безопасной", - отметила британский премьер, обратив внимание на то, что "в 2016 году было предпринято более 56 тысяч попыток пересечь границу" между Великобританией и Францией.

"Ситуация с Кале - это наша общая тема, - сказал в свою очередь Макрон. - Мы видим сложности, которые сегодня существуют в этом вопросе. Вот почему подписано новое соглашение, которое позволит лучше контролировать границу". "Это соглашение позволит нам улучшить с технической стороны наше взаимодействие по этому вопросу", - добавил французский президент, назвав достигнутую договоренность "общей задачей, которую нужно решать вместе".

€50 млн инвестиций

Как говорится в тексте соглашения, доступ к которому получил корреспондент ТАСС, он вступит в силу 1 февраля. Никаких объемов финансирования в нем, однако, не указывается.

Тем временем, как ранее сообщили британские СМИ, Лондон выделит Парижу £44,5 млн (€50 млн) на укрепление безопасности морской границы между двумя странами, проходящей по проливу Ла-Манш.

Средства будут потрачены на строительство вдоль автомобильной трассы ограждения длиной в 1 км, которое защищало бы направляющиеся в морской порт Кале грузовики от проникновения нелегальных мигрантов, а также на установку камер наружного наблюдения в портах как уже упомянутого Кале, так и, возможно, Дюнкерка.

Общая сумма средств, переданных Лондоном Парижу для укрепления мер пограничной безопасности с того момента, как в 2016 году возле Кале был снесен стихийный лагерь мигрантов "Джунгли", превысила £150 млн (около €170 млн).

Договор о границе остается в силе

В 2003 году по инициативе Лондона Франция и Великобритания подписали в приморском курортном городе Ле-Туке-Пари-Плаж соглашение о пограничном контроле с целью сдержать поток мигрантов, направляющихся в Соединенное Королевство через французскую территорию. Согласно этому документу, проверка документов для лиц, пересекающих Ла-Манш с юга на север на паромах или по железной дороге, осуществляется на территории Франции, а в обратном направлении - на острове.

Из-за действия этой системы в окрестностях Кале - ближайшего к Великобритании города континентальной Европы - в стихийно возникших трущобах в свое время осели тысячи нелегальных мигрантов. Они рассчитывают тайно пробраться в Соединенное Королевство, где, как считается, лучше условия натурализации, чем в других европейских странах.

"Президент Макрон и я подтвердили сегодня, что Великобритания и Франция будут оставаться приверженными принципам долгосрочного соглашения Ле-Туке, согласно которому Великобритания может осуществлять полноценные пограничные проверки на территории Франции", - сказала Мэй.