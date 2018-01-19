Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 19.01:
$ 56.76
€ 69.26
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

СМИ: турецкая артиллерия обстреляла позиции курдских бойцов в Африне на севере Сирии

Международная панорама
19 января, 2:45 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, января. /ТАСС

Сведения о пострадавших мирных жителях не поступали

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 19 января. Позиции курдских бойцов в регионе Африна (65 километров от Алеппо) на севере Сирии подверглись в четверг обстрелу турецкой артиллерии. Как сообщило агентство Firat, огонь велся по оборонительным рубежам Курдских сил самообороны (КСС) у селений Марвания и Карзейла в местности Джандарис, а также возле Джемлы в секторе Ширава.

Смотрите также

Госдеп: Турции следует воздержаться от военной операции в сирийском районе Африн

МИД Сирии: любая военная операция Турции в Африне будет считаться актом агрессии

В МИД Турции заявили, что России не нужно выступать против операции в Африне

Под обстрел попал также город Телль-Рафаат и населенные пункты Бейлуния и Айн-Декна. Огонь турецкие войска, размещенные в окрестностях пограничного города Аазаз. Сведений о пострадавших мирных жителях и нанесенном материальном уроне не поступало.

По информации агентства, турецкая артиллерия атаковала позиции КСС в двух других курдских регионах Сирии - Кобани к северо-востоку от Алеппо и Эль-Маликия (провинция Хасеке). О потерях бойцов не сообщается.

Ситуация вокруг Африна, где проживает 1,5 млн сирийских курдов, остается крайне напряженной. Анкара не скрывает планов развернуть "антитеррористическую операцию" против курдских отрядов на севере Сирии, которая, по словам президента Турции Тайипа Эрдогана, может начать в любой момент. Как сообщил телеканал Haberturk, турецкие инженерные подразделения демонтировали в четверг на границе секции бетонной стены в 12 точках, через которые к Африну выдвинется бронетехника.

В свою очередь бойцы КСС, готовящиеся дать отпор вторжению турецких войск, перекрыли противотанковыми рвами шоссе, ведущее из Африна в Аазаз.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Кризис в Сирии
Страны
Сирия Турция
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
1917
Учредительное собрание: как превратить 100 лет ожидания в 12 часов позора
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Путин на Крещение окунулся в прорубь в монастыре на Селигере
2
Песков рассказал о том, что Путин не любит больше всего
3
Как повлияла на районы Ростовской области ж/д ветка в обход Украины
4
МИД назвал делом рук властей США посягательство на неприкосновенность счетов посольства РФ
5
Лавров: Россия не намерена присоединяться к Договору о запрещении ядерного оружия
6
ОКБ Ильюшина: будем работать над созданием транспортного беспилотника
7
Лоран Блан: Россия станет центром мира во время ЧМ-2018 по футболу
Темы дня
Новости партнеров
Реклама