СМИ: турецкая артиллерия обстреляла позиции курдских бойцов в Африне на севере Сирии

ТАСС, 19 января. Позиции курдских бойцов в регионе Африна (65 километров от Алеппо) на севере Сирии подверглись в четверг обстрелу турецкой артиллерии. Как сообщило агентство Firat, огонь велся по оборонительным рубежам Курдских сил самообороны (КСС) у селений Марвания и Карзейла в местности Джандарис, а также возле Джемлы в секторе Ширава.

Под обстрел попал также город Телль-Рафаат и населенные пункты Бейлуния и Айн-Декна. Огонь турецкие войска, размещенные в окрестностях пограничного города Аазаз. Сведений о пострадавших мирных жителях и нанесенном материальном уроне не поступало.

По информации агентства, турецкая артиллерия атаковала позиции КСС в двух других курдских регионах Сирии - Кобани к северо-востоку от Алеппо и Эль-Маликия (провинция Хасеке). О потерях бойцов не сообщается.

Ситуация вокруг Африна, где проживает 1,5 млн сирийских курдов, остается крайне напряженной. Анкара не скрывает планов развернуть "антитеррористическую операцию" против курдских отрядов на севере Сирии, которая, по словам президента Турции Тайипа Эрдогана, может начать в любой момент. Как сообщил телеканал Haberturk, турецкие инженерные подразделения демонтировали в четверг на границе секции бетонной стены в 12 точках, через которые к Африну выдвинется бронетехника.

В свою очередь бойцы КСС, готовящиеся дать отпор вторжению турецких войск, перекрыли противотанковыми рвами шоссе, ведущее из Африна в Аазаз.