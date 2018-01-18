Госдеп: Турции следует воздержаться от военной операции в сирийском районе Африн

ВАШИНГТОН, 18 января. /ТАСС/. Турции следует воздержаться от проведения военной операции в сирийском районе Африн. Об этом заявила в четверг на брифинге для журналистов руководитель пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт.

"Мы призываем Турцию не предпринимать каких-либо шагов такого рода", - сказала она в ответ на просьбу прокомментировать высказывания турецкого президента Тайипа Эрдогана, пригрозившего начать "военную операцию" в Африне, если США решат создать на границе Сирии и Турции "пограничную службу безопасности" из числа курдских бойцов.

По словам Науэрт, внимание Турции и стран - членов возглавляемой США коалиции, участвующих в операции Inherent Resolve в Сирии и Ираке, "по-прежнему должно быть сосредоточено на борьбе" с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).

Науэрт подчеркнула, что США "не стремятся создать какие-либо пограничные силы безопасности" в Сирии. "Госсекретарь Рекс Тиллерсон уже выразил в среду сожаление по поводу того, что кто-то явно оговорился на этот счет, - добавила она. - Планы, которыми мы поделились с Турцией, касаются оказания поддержки местным сирийским силам с тем, чтобы они обеспечивали безопасность в освобожденных [от боевиков ИГ] районах".

14 января официальный представитель штаба операции "Непоколебимая решимость" полковник Томас Вил сообщил, что США "подготовят пограничную службу безопасности Сирии", в которую войдут бойцы преимущественно курдской коалиции "Силы демократической Сирии" (СДС). "Численность данной структуры составит примерно 30 тыс. человек", - уточнил он. Действовать она будет, как предполагается, возле границ Турции.

Анкара выступила с резким осуждением такой инициативы. Эрдоган пригрозил "уничтожить еще до появления" армию по защите границ Сирии. Курдские отряды "Сил народной самообороны" (СНС) составляют основу СДС. Анкара считает СНС и связанную с ней курдскую партию "Демократический союз" ответвлениями запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористическими организациями.