МИД Сирии: любая военная операция Турции в Африне будет считаться актом агрессии

ТАСС, 18 января. Любая военная операция Турции в районе Африна будет рассматриваться Дамаском как акт агрессии. С таким заявлением, как сообщило агентство SANA, выступил в четверг заместитель министра иностранных дел Сирии Фейсал Микдад.

"Мы предупреждаем руководство Турции, что согласно нормам международного права любая инициатива начать боевые действия в районе Африна будет считаться актом агрессии со стороны турецкой армии в отношении территориальной целостности Сирии ", - сказал Микдад.

Мекдад указал, что Сирия "даст отпор подобающим образом на любую агрессивную вылазку со стороны Турции или ее военное вторжение". По его словам, "сирийские ПВО готовы уничтожить любую турецкую цель в небе арабской республики".