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СМИ: турецкая артиллерия обстреляла семь селений в регионе Африн на севере Сирии

Международная панорама
19 января, 15:55 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, января. /ТАСС

По данным агентства Firat, ранения получили несколько мирных жителей

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ТАСС, 19 января. Семь курдских селений в регионе Африн (65 км от Алеппо) на севере Сирии подверглись обстрелу турецкой артиллерии. Об этом сообщило в пятницу агентство Firat. По его информации, среди мирных жителей есть раненые, в том числе 6-летний ребенок.

Интенсивный огонь велся по высотам Телль-Бадран, Телль-Бахтияр и Телль-Дустан, где находятся оборонительные рубежи Курдских сил самообороны (КСС). О потерях в рядах курдских бойцов данных не приводятся.

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Помимо Африна, турецкие войска и поддерживаемые Анкарой вооруженные формирования сирийской оппозиции атаковали из минометов регион Эш-Шахба, где также размещены отряды КСС. Там обстреляны пять населенных пунктов. В сообщении агентства говорится, что курдские отряды открыли ответный огонь.

Firat отмечает, что в пограничной полосе на турецкой стороне наблюдается необычное передвижение бронетехники. В четверг бойцы КСС, готовящиеся дать отпор вторжению турецких войск, перекрыли противотанковыми рвами шоссе, ведущее из Африна в Аазаз.

Ситуация вокруг Африна, где проживает 1,5 млн сирийских курдов, остается крайне напряженной. Анкара не скрывает планов развернуть "антитеррористическую операцию" против курдских отрядов на севере Сирии, которая, по словам президента Турции Тайипа Эрдогана, может начать в любой момент.

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Эрдоган, Реджеп Тайип
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