Украинская оппозиция требует отменить закон о реинтеграции Донбасса

КИЕВ, 19 января. /ТАСС/. Депутаты фракции "Оппозиционного блока" внесли в Верховную раду законопроект об отмене принятого в четверг закона о реинтеграции Донбасса из-за нарушения регламента. Об этом сообщается на официальном сайте украинского парламента.

"Отменить решение Верховной рады Украины от 18 января 2018 года о принятии в целом проекта закона "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях", - говорится в пояснительной записке.

Как пояснил ТАСС депутат Верховной рады от "Оппозиционного блока" Юрий Павленко, закон был принят с нарушением Конституции и регламента работы парламента. "Правки и изменения вносились устно, никто из депутатов не получил окончательного варианта закона. Мы не исключаем, что в процессе подготовки документа на подпись спикеру парламента и президенту страны, могут появится формулировки, с которыми не ознакомлены депутаты Рады", - сказал Павленко.

Накануне представители "Оппозиционного блока" выступили с заявлением, обвинив украинскую власть в попытке уйти от выполнения минских соглашений, тем самым нанеся удар по восстановлению мира на Украине. Депутаты также призвали власть прекратить "предвыборный популизм в вопросах войны и мира".

Верховная рада 18 января приняла внесенный президентом Украины Петром Порошенко законопроект "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях" (о реинтеграции Донбасса). В этом документе неподконтрольные Киеву районы называются "временно оккупированными территориями", действия России квалифицируются как "агрессия против Украины", а президенту предоставляется право на использование вооруженных сил внутри страны без согласия парламента, в том числе для освобождения территорий на востоке страны. Для этого создается объединенный оперативный штаб Вооруженных сил Украины для контроля над всеми силовиками и военно-гражданскими администрациями в зоне конфликта. Кроме того, из текста документа после внесения поправок изъяты все упоминания о минских соглашениях.