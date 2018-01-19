Экс-глава Бразилии Колор ди Мелу заявил о намерении вновь бороться за пост президента

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 19 января. /ТАСС/. Экс-президент Бразилии Фернанду Колор ди Мелу объявил о своем намерении вновь бороться за высший государственный пост на выборах, которые состоятся в крупнейшей южноамериканской стране в октябре. Соответствующее заявление политик сделал в пятницу во время поездки в город Арапирака штата Алагоас, сенатором от которого он сейчас является.

"Я хочу сказать вам, что это один из самых важных моментов в моей жизни как человека и как политического деятеля. Сегодня я принял решение: да, я буду претендовать на пост президента республики", - цитирует Колора ди Мелу на своем сайте газета Globo.

Ранее в интервью местной радиостанции Gazeta di Arapiraca политик отметил, что обладает "преимуществом перед некоторыми кандидатами", потому что уже возглавлял страну. "Все знают мою партию, знают, как я думаю и действую для достижения целей, к которым стремится население ради улучшения качества жизни", - сказал экс-президент.

"Я смотрю на нынешнюю политическую картину, и, наверное, именно из-за нее и возникли разговоры о моем имени. Потому что у нас есть две кандидатуры, расположенные по краям политического спектра. Одна кандидатура левых сил, это экс-президент [Луис Инасиу] Лула [да Силва], и вторая кандидатура крайне правых позиций, это депутат Жаир Болсонару. В центре, среди тех, кто не поддерживает ни одну из сторон, образовалась пустота", - считает политик.

Колор ди Мелу победил на президентских выборах в Бразилии в 1989 году, обойдя во втором туре кандидата от левых сил Луиса Инасиу Лулу да Силву (он возглавил Бразилии несколькими годами позже). Колор ди Мелу вступил в должность президента в 1990 году, однако завершить свой 4-летний мандат ему не удалось. В сентябре 1992 года нижняя палата Национального конгресса (парламента) Бразилии начала процесс импичмента в его отношении в связи с обвинениями в коррупции.

В декабре 1992 года бразильский лидер подал в отставку, однако она не была принята, и на следующий день верхняя палата законодательного органа отстранила его от должности. И хотя в 1994 году Федеральный верховный суд Бразилии признал Колора ди Мелу невиновным в коррупционных преступлениях, Национальный конгресс не изменил своего решения и запретил ему участвовать в политической деятельности в течение восьми лет (с 1994 по 2002 год).

Предстоящие выборы в Бразилии

Всеобщие (президентские, парламентские и губернаторские) выборы состоятся в Бразилии 7 октября 2018 года. Если для определения победителей понадобится второй тур, он пройдет 28 октября. Согласно опросам общественного мнения, среди вероятных претендентов на высший государственный пост сейчас лидируют бывший глава государства Луис Инасиу Лула да Силва, представляющий левую Партию трудящихся, и ультраправый депутат национального парламента Жаир Болсонару.