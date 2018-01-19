Президент Египта объявил об участии в предстоящих выборах главы государства

КАИР, 19 января. /ТАСС/. Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси объявил в пятницу о выдвижении своей кандидатуры для участия в предстоящих выборах главы государства. Об этом сообщило национальное телевидение.
"Я объявляю о выдвижении своей кандидатуры в президенты Египта на новый срок", - заявил ас-Сиси в ходе проходящего в Каире национального форума "История родины".
Весной 2013 года в Египте прошли многотысячные демонстрации с требованиями отставки Мурси. Спустя несколько месяцев военные сместили его с должности главы государства.
Действующий глава республики Абдель Фаттах ас-Сиси был избран на высший государственный пост по результатам всеобщих выборов в мае 2014 год и вступил в должность 8 июня. По конституции страны, он имеет право выдвигаться на выборы на второй и последний президентский срок.
Президентские выборы пройдут в АРЕ в период с 26 по 28 марта, а их итоги объявят 2 апреля. Если ни один из кандидатов не наберет необходимого количества голосов, второй тур запланирован на 24-26 апреля, а его результаты станут известны 1 мая. Регистрация кандидатов пройдет с 20 по 29 января, 24 февраля должен быть утвержден окончательный список претендентов.