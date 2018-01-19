Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 20.01:
$ 56.59
€ 69.4
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Президент Египта объявил об участии в предстоящих выборах главы государства

Международная панорама
19 января, 22:56 дата обновления: 19 января, 23:55 UTC+3

Президентские выборы пройдут в стране в период с 26 по 28 марта включительно, а их итоги объявят 2 апреля

Поделиться
Материал из 1 страницы

КАИР, 19 января. /ТАСС/. Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси объявил в пятницу о выдвижении своей кандидатуры для участия в предстоящих выборах главы государства. Об этом сообщило национальное телевидение.

"Я объявляю о выдвижении своей кандидатуры в президенты Египта на новый срок", - заявил ас-Сиси в ходе проходящего в Каире национального форума "История родины".

Во время этого форума ас-Сиси представил результаты своей деятельности на посту главы государства. Он информировал, что с июля 2013 года, когда военными был отстранен от власти действовавший президент Мухаммед Мурси, поддерживаемый исламистским движением "Братья-мусульмане", обстановка в Египте стабилизируется. За минувшие 4 года, по данным египетского лидера, было возведено 11 тыс. предприятий в различных отраслях производства, инфляция сократилась с 35% до 22%, а общий объем прямых иностранных инвестиций в экономику страны с середины 2014 года до настоящего времени составил 100 млрд египетских фунтов (около $5,7 млрд).

Весной 2013 года в Египте прошли многотысячные демонстрации с требованиями отставки Мурси. Спустя несколько месяцев военные сместили его с должности главы государства.

Действующий глава республики Абдель Фаттах ас-Сиси был избран на высший государственный пост по результатам всеобщих выборов в мае 2014 год и вступил в должность 8 июня. По конституции страны, он имеет право выдвигаться на выборы на второй и последний президентский срок.

Президентские выборы пройдут в АРЕ в период с 26 по 28 марта, а их итоги объявят 2 апреля. Если ни один из кандидатов не наберет необходимого количества голосов, второй тур запланирован на 24-26 апреля, а его результаты станут известны 1 мая. Регистрация кандидатов пройдет с 20 по 29 января, 24 февраля должен быть утвержден окончательный список претендентов.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Мурси, Мухаммед Сиси, Абдель Фаттах, ас-
Страны
Египет
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
1917
Учредительное собрание: как превратить 100 лет ожидания в 12 часов позора
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
СМИ: направлявшийся в США танкер с СПГ из РФ развернулся в Атлантике из-за непогоды
2
Как поролоновые подушки стали причиной ядерной катастрофы
3
Песков объяснил, почему Кремль решил обнародовать кадры купания президента на Крещение
4
Лоран Блан: Россия станет центром мира во время ЧМ-2018 по футболу
5
МОК сократил до 389 человек пул спортсменов РФ, которые могут быть допущены до ОИ
6
ОКБ Ильюшина: будем работать над созданием транспортного беспилотника
7
Причиной пожара в автобусе в Казахстане стала паяльная лампа
Темы дня
Новости партнеров
Реклама