Президент Египта объявил об участии в предстоящих выборах главы государства

КАИР, 19 января. /ТАСС/. Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси объявил в пятницу о выдвижении своей кандидатуры для участия в предстоящих выборах главы государства. Об этом сообщило национальное телевидение.

"Я объявляю о выдвижении своей кандидатуры в президенты Египта на новый срок", - заявил ас-Сиси в ходе проходящего в Каире национального форума "История родины".

Во время этого форума ас-Сиси представил результаты своей деятельности на посту главы государства. Он информировал, что с июля 2013 года, когда военными был отстранен от власти действовавший президент Мухаммед Мурси, поддерживаемый исламистским движением "Братья-мусульмане", обстановка в Египте стабилизируется. За минувшие 4 года, по данным египетского лидера, было возведено 11 тыс. предприятий в различных отраслях производства, инфляция сократилась с 35% до 22%, а общий объем прямых иностранных инвестиций в экономику страны с середины 2014 года до настоящего времени составил 100 млрд египетских фунтов (около $5,7 млрд).

Весной 2013 года в Египте прошли многотысячные демонстрации с требованиями отставки Мурси. Спустя несколько месяцев военные сместили его с должности главы государства.

Действующий глава республики Абдель Фаттах ас-Сиси был избран на высший государственный пост по результатам всеобщих выборов в мае 2014 год и вступил в должность 8 июня. По конституции страны, он имеет право выдвигаться на выборы на второй и последний президентский срок.

Президентские выборы пройдут в АРЕ в период с 26 по 28 марта, а их итоги объявят 2 апреля. Если ни один из кандидатов не наберет необходимого количества голосов, второй тур запланирован на 24-26 апреля, а его результаты станут известны 1 мая. Регистрация кандидатов пройдет с 20 по 29 января, 24 февраля должен быть утвержден окончательный список претендентов.