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Руссефф: Бразилия будет неуправляемой, если Лулу да Силву не допустят к выборам

Международная панорама
20 января, 0:52 UTC+3 РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО 20, января. /ТАСС

На данный момент Лула да Силва проходит обвиняемым по семи уголовным делам, связанным с коррупцией

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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 20 января. /ТАСС/. Следующее правительство Бразилии не сможет управлять страной, если экс-глава государства Луис Инасиу Лула да Силва будет лишен возможности вновь участвовать в борьбе за высший пост. Соответствующее мнение высказала 19 января в интервью Agence France-Presse бывший президент южноамериканской республики Дилма Руссефф.

"Любое правительство, которое придет к власти по итогам выборов 2018 года, но в отсутствие правильного и прозрачного избирательного процесса и при наличии маневров, направленных на отстранение кандидатов от гонки, как в случае Лулы [да Силвы], не сможет управлять этой страной", - сказала политик.

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На данный момент 72-летний Лула да Силва проходит обвиняемым по семи уголовным делам, связанным с коррупцией. 12 июля суд вынес вердикт по одному из них, признав бывшего президента виновным в коррупции и отмывании денег и приговорив его к девяти годам и шести месяцам тюремного заключения. На время рассмотрения апелляции, которую подал политик, он остается на свободе. 24 января суд второй инстанции подтвердит или опровергнет обвинительный вердикт.

Согласно бразильскому законодательству, если экс-президент будет признан судом второй инстанции виновным по итогам хотя бы одного из процессов, то потеряет право претендовать на выборные должности. Лула да Силва называет себя невиновным, а уголовные дела - политическим преследованием.

Несмотря на многочисленные обвинения в коррупции, он остается фаворитом избирательной гонки. Согласно обнародованным в октябре прошлого года результатам опроса социологического центра Datafolha, не менее 35% бразильцев готовы поддержать бывшего президента в первом туре.

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Персоны
Руссефф, Дилма Лула да Силва, Луис Инасиу
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