СМИ: беженцы из Африна направляются в районы, подконтрольные сирийской армии

ТАСС, 20 января. Десятки машин с беженцами выехали из города Африн после турецких бомбардировок и направляются в районы к западу от Алеппо, которые находятся под контролем сирийской армии. Об этом сообщил в субботу телеканал Al Mayadeen со ссылкой на очевидцев.

Ранее агентство ANF передало, что ВВС Турции подвергли ударам позиции бойцов Курдских сил самообороны (КСС) в центре Африна и на его окраинах. По его информации, получили ранения не менее семи мирных жителей, в том числе двое детей.

О потерях в рядах курдских бойцов сведений не приводится.