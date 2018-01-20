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СМИ: беженцы из Африна направляются в районы, подконтрольные сирийской армии

Международная панорама
20 января, 19:58 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, января. /ТАСС

Ранее СМИ сообщили, что не менее семи мирных жителей получили ранения в ходе атак турецких ВС

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ТАСС, 20 января. Десятки машин с беженцами выехали из города Африн после турецких бомбардировок и направляются в районы к западу от Алеппо, которые находятся под контролем сирийской армии. Об этом сообщил в субботу телеканал Al Mayadeen со ссылкой на очевидцев.

Ранее агентство ANF передало, что ВВС Турции подвергли ударам позиции бойцов Курдских сил самообороны (КСС) в центре Африна и на его окраинах. По его информации, получили ранения не менее семи мирных жителей, в том числе двое детей.

О потерях в рядах курдских бойцов сведений не приводится.

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