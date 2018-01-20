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CNN: в США в годовщину инаугурации Трампа прошли многотысячные протесты

Международная панорама
20 января, 22:11 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 20, января. /ТАСС

Наиболее крупные акции состоялись в Лос-Анджелесе, Нью-Йорке, Чикаго и Денвере

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НЬЮ-ЙОРК, 20 января. /ТАСС/. Десятки тысяч людей в США принимают участие в манифестациях против политики президента США Дональда Трампа в субботу, в годовщину его инаугурации. Трансляцию акций ведет телеканал CNN.

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Демонстрации проходят в десятках городов. Наиболее крупные - в Лос-Анджелесе (штат Калифорния), Нью-Йорке (штат Нью-Йорк), Чикаго (штат Иллинойс) и Денвере (штат Колорадо). Манифестанты недовольны ужесточением иммиграционной политики администрацией Трампа, а также ее инициативами по ограничению финансирования абортов.

На улицы вышли также и участники движения против сексуального насилия, объединившиеся под хэштегом #MeToo. Они, в частности, призывают к принятию более активных мер для защиты женщин от домогательств и дискриминации на рабочем месте. В демонстрациях участвуют представители широкого круга общественных организаций, в том числе выступающих в поддержку иммигрантов и сексуальных меньшинств.

Многие протестующие выражают обеспокоенность временным прекращением работы американского федерального правительства. Они обвиняют в произошедшем администрацию Трампа.

Инаугурация Трампа состоялась 20 января 2017 года.

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