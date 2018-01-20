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Пенс: приостановка работы правительства США продлится "столько, сколько потребуется"

Международная панорама
20 января, 22:17 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 20, января. /ТАСС

Вице-президент Соединенных Штатов отказался от подробного комментария по данному вопросу

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ВАШИНГТОН, 20 января. /ТАСС/. Временная приостановка работы федерального правительства США из-за прекращения финансирования продлится "столько, сколько потребуется". Об этом заявил в субботу вице-президент страны Майкл Пенс американским военным во время поездки на Ближний Восток.

"Мы с этим разберемся в Вашингтоне, - сказал политик, слова которого приводит газета The New York Times. - Это займет столько [времени], сколько нужно". Никакой дополнительной информации по поводу усилий Белого дома для разрешения ситуации он не привел.

В пятницу Сенат Конгресса США отказался завершить работу над резолюцией о продлении временного финансирования госучреждений. Против проекта резолюции выступили демократы.

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