Пенс: приостановка работы правительства США продлится "столько, сколько потребуется"

ВАШИНГТОН, 20 января. /ТАСС/. Временная приостановка работы федерального правительства США из-за прекращения финансирования продлится "столько, сколько потребуется". Об этом заявил в субботу вице-президент страны Майкл Пенс американским военным во время поездки на Ближний Восток.

"Мы с этим разберемся в Вашингтоне, - сказал политик, слова которого приводит газета The New York Times. - Это займет столько [времени], сколько нужно". Никакой дополнительной информации по поводу усилий Белого дома для разрешения ситуации он не привел.

В пятницу Сенат Конгресса США отказался завершить работу над резолюцией о продлении временного финансирования госучреждений. Против проекта резолюции выступили демократы.