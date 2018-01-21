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СМИ: движение "Талибан" взяло на себя ответственность за захват отеля в Кабуле

Международная панорама
21 января, 12:02 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, января. /ТАСС

По информации Tolo News, в нападении участвовали пять террористов

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ТАСС, 21 января. Движение "Талибан" (запрещено в РФ)  взяло на себя ответственность за нападение на Intercontinental Hotel в столице Афганистана в субботу вечером. Об этом в воскресенье сообщил телеканал Tolo News.

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По его данным, в атаке участвовали пять членов движения.

Ранее сообщалось, что 20 января группа вооруженных людей совершила нападение на популярный среди иностранцев отель в афганской столице. В результате атаки погибли пять человек, один из которых иностранец, еще шесть получили ранения.

Операция по освобождению 126 постояльцев и сотрудников отеля была завершена утром в воскресенье. По данным агентства Pajhwok, афганские силовики уничтожили троих нападавших.

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