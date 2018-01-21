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Йылдырым заявил, что операция ВС Турции в Сирии будет проводиться в четыре этапа

Международная панорама
21 января, 12:02 дата обновления: 21 января, 12:22 UTC+3

В ходе операции будет образована 30-километровая зона безопасности, сообщил турецкий премьер

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Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым

Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым

© Pool Photo via AP

АНКАРА, 21 января. /ТАСС/. Операция ВС Турции "Оливковая ветвь" против курдских формирований на севере Сирии будет проводиться в четыре этапа. Об этом, как сообщила газета Milliyet, заявил в воскресенье премьер- министр Турции Бинали Йылдырым.

"Операция будет проводиться в четыре этапа, будет создана 30-километровая зона безопасности", - приводит издание слова премьера.

Кроме того, Йылдырым заявил, что в результате операции "Оливковая ветвь" "будут уничтожены все "террористические организации". По его словам, "перед стартом операции были проведены все необходимые дипломатические переговоры".

Премьер-министр подтвердил начало наземной операции ВС республики в Африне.

"Сухопутные подразделения ВС Турции вошли в сирийский Африн в 11:05 в воскресенье", - приводит его слова издание.

Генштаб ВС Турции объявил в субботу о начале операции "Оливковая ветвь" против курдских формирований в районе Африн, где проживают порядка 1,5 млн сирийских курдов. В первый день операции 72 самолета ВВС Турции поразили 108 целей в семи точках Африна, после чего успешно вернулись на авиабазу. По данным телеканала Sky News Arabia, в результате бомбардировок с воздуха в Африне убиты шесть мирных жителей и три бойца СНС. Однако турецкий Генштаб настаивает на том, что все погибшие и раненые "являются террористами".

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Темы
Кризис в Сирии Спецоперация ВС Турции в Африне
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