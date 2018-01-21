Додон: стратегическое партнерство с РФ - залог сохранения молдавской государственности

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Стратегическое партнерство с Россией является залогом сохранения молдавской государственности, необходимое для решения важных проблем. Такое мнение высказал президент Молдавии Игорь Додон в интервью телеканалу "НТВ" в воскресенье.

"Стратегическое партнерство с Россией - это залог и гарантия сохранения и укрепления молдавской государственности, потому что без этого <...> мы не решим те проблемы, с которыми сталкивается Молдова", - сказал он. "При этом не надо разрушать отношения с Западом", - отметил президент.

Игорь Додон также подчеркнул, что не намерен отказываться от этих принципов, вне зависимости от мнения партнеров из Брюсселя или Москвы. "Вне зависимости от того, что скажет Европа, либо Москва, Брюссель или Вашингтон, я всегда эти позиции буду отстаивать дальше", - сказал он.

Среди других принципиальных для него вещей президент Молдавии также назвал государственность, так как он выступает против объединения Молдавии с Румынией, нейтралитет, поскольку, по его мнению, вступление в НАТО будет означать войну, а также православие.

Ранее президент Молдавии Игорь Додон высказывался за восстановление полноценного диалога с Россией на уровне правительства. Отношения между двумя странами осложнились в 2017 году после того, как из Кишинева была выслана группа российских дипломатов, объявлен персоной нон грата вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин. Додон осудил эти шаги молдавского правительства, которое было сформировано проевропейской Демократической партией Молдовы.