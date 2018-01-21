Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 20.01:
$ 56.59
€ 69.4
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Кабуле в результате нападения на отель погиб украинец

Международная панорама
21 января, 14:39 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 21, января. /ТАСС

Группа вооруженных людей 20 января совершила нападение на популярный среди иностранцев отель в афганской столице. Пять человек погибли

Поделиться
Материал из 1 страницы

КИЕВ, 21 января. /ТАСС/. Один украинец погиб в результате нападения группы вооруженных людей на Intercontinental Hotel в Кабуле. Об этом в воскресенье сообщил начальник Управления консульского обеспечения МИД Украины Василий Кирилич.

Смотрите также

Германия осудила теракт в Кабуле

СМИ: движение "Талибан" взяло на себя ответственность за захват отеля в Кабуле

AFP: афганские силовики ликвидировали боевиков, захвативших отель в Кабуле

"В Кабуле в результате нападения террористов на гостиницу погиб гражданин Украины. Консул Украины вылетает в Кабул. Необходимые оперативные и скоординированные действия [будут проведены] на месте трагедии", - написал он в Twitter.

Группа вооруженных людей 20 января совершила нападение на популярный среди иностранцев отель в афганской столице. В результате атаки погибли пять человек, один из которых иностранец, еще шесть получили ранения.

Операция по освобождению 126 постояльцев и сотрудников отеля была завершена утром в воскресенье. По данным агентства Pajhwok, афганские силовики уничтожили троих нападавших.

Как сообщил телеканал Tolo News, движение "Талибан" (запрещено в РФ) взяло на себя ответственность за этот захват.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Украина Афганистан
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
1917
Учредительное собрание: как превратить 100 лет ожидания в 12 часов позора
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Посол США в РФ искупался в проруби и примерил русские валенки
2
Песков объяснил, почему Кремль решил обнародовать кадры купания президента на Крещение
3
Как повлияла на районы Ростовской области ж/д ветка в обход Украины
4
ОКБ Ильюшина: будем работать над созданием транспортного беспилотника
5
Как поролоновые подушки стали причиной ядерной катастрофы
6
Джек Воробей за штурвалом "Зеленой жемчужины"
7
Что известно о нападении в школе в Бурятии
Темы дня
Новости партнеров
Реклама