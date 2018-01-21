В Кабуле в результате нападения на отель погиб украинец

КИЕВ, 21 января. /ТАСС/. Один украинец погиб в результате нападения группы вооруженных людей на Intercontinental Hotel в Кабуле. Об этом в воскресенье сообщил начальник Управления консульского обеспечения МИД Украины Василий Кирилич.

"В Кабуле в результате нападения террористов на гостиницу погиб гражданин Украины. Консул Украины вылетает в Кабул. Необходимые оперативные и скоординированные действия [будут проведены] на месте трагедии", - написал он в Twitter.

Группа вооруженных людей 20 января совершила нападение на популярный среди иностранцев отель в афганской столице. В результате атаки погибли пять человек, один из которых иностранец, еще шесть получили ранения.

Операция по освобождению 126 постояльцев и сотрудников отеля была завершена утром в воскресенье. По данным агентства Pajhwok, афганские силовики уничтожили троих нападавших.

Как сообщил телеканал Tolo News, движение "Талибан" (запрещено в РФ) взяло на себя ответственность за этот захват.