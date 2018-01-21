Эксперт: в США нет противников новой холодной войны с Россией

ТАСС, 21 января. Американский политический истеблишмент и СМИ не являются противниками новой холодной войны с Россией. Такое мнение выразил сегодня известный в США политолог и историк, профессор Нью-Йоркского и Принстонского университетов Стивен Коэн в интервью Первому каналу, рассуждая о состоянии российско-американских отношений.

"Есть ли оппозиция этой новой войне среди американского политического истеблишмента, есть ли она в прессе? Ноль, никого. Оппозиции нет совершенно, и это беспрецедентно. За исключением, может быть, президента [США] Трампа, но это совсем другое дело", - сказал он.

По его мнению, то, что в ответ на любые попытки американского президента сотрудничать с Россией его называют "предателем", является очень серьезной угрозой для двусторонних отношений. "Президент Кеннеди смог разрешить Карибский кризис в 1962 году, потому что он пользовался доверием внутри страны", - пояснил Стивен Коэн, отмечая, что у Дональда Трампа такой возможности может не быть. "Ничего подобного еще не было в истории российско-американских отношений", - подчеркнул он.

Глава Пентагона Джеймс Мэттис представил в пятницу, 19 января, Стратегию национальной обороны США, которая была обновлена впервые за 10 лет. Стратегия сфокусирована на долговременном стратегическом соперничестве с Россией и Китаем. В ней закреплены те задачи, которые предстоит решать конкретно Пентагону при реализации Стратегии национальной безопасности, обнародованной 18 декабря прошлого года. В ней Россия и Китай отнесены к первой из "трех крупных групп бросающих вызов" Соединенным Штатам, то есть к "ревизионистским державам", якобы стремящимся обеспечить такое мироустройство, которое противоречит американским "интересам и ценностям".