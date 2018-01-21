Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 20.01:
$ 56.59
€ 69.4
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Эксперт: в США нет противников новой холодной войны с Россией

Международная панорама
21 января, 15:00 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, января. /ТАСС

Политолог Стивен Коэн отметил, что в Вашингтоне на любые попытки главы Белого дома Дональда Трампа сотрудничать с Москвой его называют предателем

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 21 января. Американский политический истеблишмент и СМИ не являются противниками новой холодной войны с Россией. Такое мнение выразил сегодня известный в США политолог и историк, профессор Нью-Йоркского и Принстонского университетов Стивен Коэн в интервью Первому каналу, рассуждая о состоянии российско-американских отношений.

"Есть ли оппозиция этой новой войне среди американского политического истеблишмента, есть ли она в прессе? Ноль, никого. Оппозиции нет совершенно, и это беспрецедентно. За исключением, может быть, президента [США] Трампа, но это совсем другое дело", - сказал он.

По его мнению, то, что в ответ на любые попытки американского президента сотрудничать с Россией его называют "предателем", является очень серьезной угрозой для двусторонних отношений. "Президент Кеннеди смог разрешить Карибский кризис в 1962 году, потому что он пользовался доверием внутри страны", - пояснил Стивен Коэн, отмечая, что у Дональда Трампа такой возможности может не быть. "Ничего подобного еще не было в истории российско-американских отношений", - подчеркнул он.

Глава Пентагона Джеймс Мэттис представил в пятницу, 19 января, Стратегию национальной обороны США, которая была обновлена впервые за 10 лет. Стратегия сфокусирована на долговременном стратегическом соперничестве с Россией и Китаем. В ней закреплены те задачи, которые предстоит решать конкретно Пентагону при реализации Стратегии национальной безопасности, обнародованной 18 декабря прошлого года. В ней Россия и Китай отнесены к первой из "трех крупных групп бросающих вызов" Соединенным Штатам, то есть к "ревизионистским державам", якобы стремящимся обеспечить такое мироустройство, которое противоречит американским "интересам и ценностям".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Трамп, Дональд Мэттис, Джеймс
Страны
США Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
1917
Учредительное собрание: как превратить 100 лет ожидания в 12 часов позора
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Посол США в РФ искупался в проруби и примерил русские валенки
2
Песков объяснил, почему Кремль решил обнародовать кадры купания президента на Крещение
3
Как повлияла на районы Ростовской области ж/д ветка в обход Украины
4
ОКБ Ильюшина: будем работать над созданием транспортного беспилотника
5
Как поролоновые подушки стали причиной ядерной катастрофы
6
Джек Воробей за штурвалом "Зеленой жемчужины"
7
Что известно о нападении в школе в Бурятии
Темы дня
Новости партнеров
Реклама