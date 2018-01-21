Генконсул Афганистана в городе Карачи погиб при атаке на отель в Кабуле

ТАСС, 21 января. Генеральный консул Афганистана в пакистанском городе Карачи стал одной из жертв нападения боевиков на отель в Кабуле. Об этом в воскресенье сообщил посол Афганистана в Пакистане Омар Захилвал.

"С сожалением сообщаем, что наш коллега - недавно назначенный генеральный консул в городе Карачи… - погиб в результате террористической атаки в Кабуле", - написал глава дипмиссии на своей странице в Twitter.

20 января группа вооруженных людей совершила нападение на популярный среди иностранцев отель в афганской столице. По данным местного телеканала TOLO news, в результате атаки погибли пять человек, в том числе иностранец. Как позднее сообщило министерство иностранных дел Украины, среди погибших есть гражданин этой страны.

Операция по освобождению 126 постояльцев и сотрудников отеля была завершена утром в воскресенье. По данным агентства Pajhwok, афганские силовики уничтожили троих нападавших. Ответственность за нападение взяли на себя боевики движения "Талибан" (запрещено в РФ).

It’s with immense sadness&shock that our colleague Mr. Poyan-newly appointed Consul General to Karachi & former CG to Peshawar was amongst those brutally killed in last night terrorist attack in Kabul.May his soul rest in eternal peace.Our hearts&prayers r with bereaved families. pic.twitter.com/1v05DuffFu — Dr Omar Zakhilwal (@DrOmarZakhilwal) 21 January 2018