МИД Египта: турецкая операция в Африне является нарушением суверенитета Сирии

КАИР, 21 января. /ТАСС/. Египет категорически отверг операцию Турции в сирийском Африне, считая ее грубым нарушением суверенитета страны. Об этом говорится в обнародованном в воскресенье заявлении МИД страны.

"Арабская республика Египет заявляет о категорическом неприятии военных операций, проводимых Турцией против города Африн на северо-западе Сирии, - отмечается в коммюнике. - Они являются очередным нарушением сирийского суверенитета и подрывают усилия по достижению политических решений в борьбе с терроризмом".

Египетский МИД отвергает любые военные решения, только увеличивающие страдания братского сирийского народа. "Призываем всех сирийцев принять участие в серьезных переговорах в рамках всеобъемлющего политического процесса, который не исключал бы ни одну из сторон", - указал МИД, подчеркнув необходимость сохранения суверенитета и территориальной целостности Сирии.

В субботу генштаб ВС Турции объявил о начале операции "Оливковая ветвь" против курдских формирований из СНС и ДС в районе Африн. По последним данным, в ходе операции самолеты ВВС Турции поразили 153 цели в Африне. Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым в воскресенье объявил о начале наземной операции в Сирии. К настоящему моменту турецкие ВС заняли уже 5 км территории.