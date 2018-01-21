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МИД Египта: турецкая операция в Африне является нарушением суверенитета Сирии

Международная панорама
21 января, 15:16 UTC+3 КАИР КАИР 21, января. /ТАСС

В ведомстве отметили, что такие действия "подрывают усилия по достижению политических решений в борьбе с терроризмом"

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КАИР, 21 января. /ТАСС/. Египет категорически отверг операцию Турции в сирийском Африне, считая ее грубым нарушением суверенитета страны. Об этом говорится в обнародованном в воскресенье заявлении МИД страны.

"Арабская республика Египет заявляет о категорическом неприятии военных операций, проводимых Турцией против города Африн на северо-западе Сирии, - отмечается в коммюнике. - Они являются очередным нарушением сирийского суверенитета и подрывают усилия по достижению политических решений в борьбе с терроризмом".

Египетский МИД отвергает любые военные решения, только увеличивающие страдания братского сирийского народа. "Призываем всех сирийцев принять участие в серьезных переговорах в рамках всеобъемлющего политического процесса, который не исключал бы ни одну из сторон", - указал МИД, подчеркнув необходимость сохранения суверенитета и территориальной целостности Сирии.

В субботу генштаб ВС Турции объявил о начале операции "Оливковая ветвь" против курдских формирований из СНС и ДС в районе Африн. По последним данным, в ходе операции самолеты ВВС Турции поразили 153 цели в Африне. Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым в воскресенье объявил о начале наземной операции в Сирии. К настоящему моменту турецкие ВС заняли уже 5 км территории.

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Темы
Кризис в Сирии Спецоперация ВС Турции в Африне
Персоны
Йылдырым, Бинали
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Сирия Турция Египет
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