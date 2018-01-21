СМИ: полиция Анкары применила слезоточивый газ в ходе акции противников операции в Сирии

АНКАРА, 21 января. /ТАСС/. Полиция Анкары применила в воскресенье слезоточивый газ против группы митингующих в турецкой столице, которые выступают против проведения военной операции в сирийском Африне. Об этом сообщил телеканал CNN Türk.

По его данным, сотрудники правоохранительных органов задержали активистов и доставили в участок для допроса. Люди вышли на акцию протеста после призывов прокурдской Партии демократии и народов выходить на улицу в знак протеста.

Генштаб ВС Турции объявил в субботу о начале операции "Оливковая ветвь" против курдских формирований из отрядов "Сил народной самообороны" (СНС) и партии "Демократический союз" (ДС). По последним данным, в ходе операции самолеты ВВС Турции поразили 153 цели в Африне.