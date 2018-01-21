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МИД Украины сообщил о шести гражданах страны, погибших в ходе атаки на отель в Кабуле

Международная панорама
21 января, 20:01 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 21, января. /ТАСС

Ранее сообщалось об одном погибшем украинце

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© AP Photo/Rahmat Gul

КИЕВ, 21 января. /ТАСС/. Шесть украинцев погибли в результате нападения на отель Intercontinental Hotel в Кабуле. Об этом сообщил глава министерства иностранных дел Украины Павел Климкин.

"Доложил президенту [Украины Петру Порошенко] о гибели шести граждан Украины в результате нападения на отель в Кабуле. Работаем с правоохранительными органами Афганистана, чтобы выяснить обстоятельства этого террористического акта", - написал он в воскресенье в Twitter. Ранее начальник Управления консульского обеспечения МИД Украины Василий Кирилич сообщал об одном погибшем украинце.

Накануне группа вооруженных людей совершила нападение на популярный среди иностранцев отель в афганской столице. По данным МВД Афганистана, жертвами атаки стали 14 иностранцев и четверо афганцев. Как сообщил телеканал TOLO news, движение "Талибан" (запрещено в РФ) взяло на себя ответственность за нападение.

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Персоны
Порошенко, Петр Алексеевич Климкин, Павел Анатольевич
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