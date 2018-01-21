Меркель: путь для коалиционных переговоров консерваторов ФРГ с социал-демократами открыт

БЕРЛИН, 21 января. /ТАСС/. Путь для переговоров консервативного блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) с Социал-демократической партией Германии (СДПГ) о создании нового правительства ФРГ открыт. Об этом заявила в воскресенье председатель ХДС канцлер Ангела Меркель, комментируя результаты голосования делегатов съезда СДПГ, давших зеленый свет на начало консультаций СДПГ с ХДС/ХСС.

После "интенсивных и противоречивых дискуссий" на съезде социал-демократов был достигнут "положительный результат", отметила она. "Тем самым путь для коалиционных переговоров открыт", - указала Меркель.

"Для нас важно, чтобы Германия имела стабильное правительство, которое могло бы найти ответы на вызовы будущего", - отметила она.

"Документ, принятый по итогам зондирующих переговоров, при этом устанавливает рамки, в которых мы будем вести переговоры", - подчеркнула канцлер, указав, что целый ряд вопросов еще следует прояснить в деталях. "Это потребует интенсивных переговоров", - сказала она. Меркель отметила, что в понедельник руководство ХДС и ХСС проработает свою позицию на предстоящих консультациях. "Нам предстоит еще много работы", - добавила лидер ХДС.

Социал-демократы на состоявшемся в воскресенье в Бонне съезде проголосовали за начало формальных коалиционных переговоров с консерваторами. 362 из 642 делегатов выступили за проведение консультаций с ХДС/ХСС.

12 января по итогам зондирующих переговоров социал-демократов с консерваторами был принят 28-страничный документ, который, как ожидается, ляжет в основу коалиционного соглашения. Тем не менее руководство СДПГ намерено добиться новых уступок от ХДС/ХСС. До сих пор блок отвергал внесение поправок в документ.

Меркель ранее заявила, что рассчитывает завершить переговоры к середине февраля. Однако даже в том случае, если стороны договорятся о коалиционном соглашении, последнее слово вновь будет за социал-демократами. Более 440 тыс. членов СДПГ тогда должны будут высказать свое мнение относительно этого договора, на организацию и проведение голосования уйдет, по приблизительным оценкам, около трех недель. Новое правительство может быть образовано, скорее всего, только к апрелю или в середине марта.