Глава Пентагона заявил, что Турция заранее предупредила США об операции против курдов

ВАШИНГТОН, 22 января. /ТАСС/. Турция заранее предупредила США о том, что планирует совершить авианалеты на севере Сирии против поддерживаемых Вашингтоном курдов из коалиции "Силы демократической Сирии" (СДС). Об этом заявил в воскресенье журналистам министр обороны США Джеймс Мэттис.

"Турция была откровенна. Они предупредили нас, прежде чем послать авиацию и сделать это, консультировались с нами", - сказал глава Пентагона, слова которого приводит в воскресенье агентство Reuters. "И сейчас мы работаем над тем, как действовать дальше. Мы с этим разберемся", - заверил министр.

Генштаб ВС Турции объявил в субботу о начале операции "Оливковая ветвь" против курдских формирований из отрядов "Сил народной самообороны" (СНС) и партии "Демократический союз" в районе Африн, где проживают порядка 1,5 млн сирийских курдов. СНС, против которых главным образом проводится турецкая операция в Сирии, являются основной ударной силой курдской коалиции "Силы демократической Сирии", которой оказывают поддержку США.