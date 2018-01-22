Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 20.01:
$ 56.59
€ 69.4
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Глава Пентагона заявил, что Турция заранее предупредила США об операции против курдов

Международная панорама
22 января, 0:53 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 22, января. /ТАСС

Министр обороны Джеймс Мэттис заверил журналистов, что американское командование продумывает дальнейшие действия

Поделиться
Материал из 1 страницы
Глава Пентагона Джеймс Мэттис

Глава Пентагона Джеймс Мэттис

© EPA/SHAWN THEW

ВАШИНГТОН, 22 января. /ТАСС/. Турция заранее предупредила США о том, что планирует совершить авианалеты на севере Сирии против поддерживаемых Вашингтоном курдов из коалиции "Силы демократической Сирии" (СДС). Об этом заявил в воскресенье журналистам министр обороны США Джеймс Мэттис.

Смотрите также

Что известно о турецкой спецоперации в Африне

"Турция была откровенна. Они предупредили нас, прежде чем послать авиацию и сделать это, консультировались с нами", - сказал глава Пентагона, слова которого приводит в воскресенье агентство Reuters. "И сейчас мы работаем над тем, как действовать дальше. Мы с этим разберемся", - заверил министр.

Генштаб ВС Турции объявил в субботу о начале операции "Оливковая ветвь" против курдских формирований из отрядов "Сил народной самообороны" (СНС) и партии "Демократический союз" в районе Африн, где проживают порядка 1,5 млн сирийских курдов. СНС, против которых главным образом проводится турецкая операция в Сирии, являются основной ударной силой курдской коалиции "Силы демократической Сирии", которой оказывают поддержку США.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Кризис в Сирии Спецоперация ВС Турции в Африне
Персоны
Мэттис, Джеймс
Страны
США Сирия Турция
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
1917
Учредительное собрание: как превратить 100 лет ожидания в 12 часов позора
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Песков объяснил, почему Кремль решил обнародовать кадры купания президента на Крещение
2
Как повлияла на районы Ростовской области ж/д ветка в обход Украины
3
Как поролоновые подушки стали причиной ядерной катастрофы
4
Песков опроверг интерпретацию его слов о якобы имевших место встречах Путина и Порошенко
5
Джек Воробей за штурвалом "Зеленой жемчужины"
6
Что известно о нападении в школе в Бурятии
7
ОКБ Ильюшина: будем работать над созданием транспортного беспилотника
Темы дня
Новости партнеров
Реклама