Эрдоган заявил, что Турция освободит Африн, чтобы в него вернулись сирийцы

АНКАРА, 22 января. /ТАСС/. Турция "освободит Африн от террористов", чтобы сирийцы смогли вернуться в свои дома. Об этом, как сообщило агентство Anadolu, заявил в понедельник президент Турции Тайип Эрдоган во время выступления в Анкаре.

"Турция не пересмотрит свои планы по операции в сирийском Африне. Турция установит контроль над Африном, как это было в операции "Щит Евфрата", чтобы сирийцы могли вернуться в него", - сказал он.

Генштаб ВС Турции объявил 20 января о начале операции "Оливковая ветвь" против курдских формирований из отрядов "Сил народной самообороны" (СНС) и партии "Демократический союз" (ДС) в сирийском районе Африн, где проживают около 1,5 млн сирийских курдов.

По последним данным, в ходе операции самолеты ВВС Турции поразили 153 цели в Африне. Как сообщил телеканал Sky News Arabia, в результате бомбардировок с воздуха в Африне убиты шесть мирных жителей и три бойца СНС. Турецкий Генштаб настаивает на том, что все погибшие "являются террористами".

По словам премьер-министра Турции Бинали Йылдырыма, операция в Африне будет проводиться в четыре этапа, а конечным итогом станет создание 30-километровой зоны безопасности на границе.