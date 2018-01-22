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Спецпосланник генсека ООН по Йемену подал в отставку

Международная панорама
22 января, 21:00 UTC+3

Исмаил ульд Шейх Ахмед покинет пост после истечения срока полномочий в феврале

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Специальный посланник генерального секретаря ООН по Йемену Исмаил ульд Шейх Ахмед

Специальный посланник генерального секретаря ООН по Йемену Исмаил ульд Шейх Ахмед

© EPA/STRINGER

ООН, 22 января. /ТАСС/. Специальный посланник генерального секретаря ООН по Йемену Исмаил ульд Шейх Ахмед подал в отставку. Об этом заявил в понедельник журналистам официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик.

"Специальный посланник ООН по Йемену Исмаил ульд Шейх Ахмед уведомил генерального секретаря, что он не намерен оставаться на своем посту после истечения контракта, который закончится в феврале этого года", - сказал Дюжаррик.

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Мавританский дипломат Исмаил ульд Шейх Ахмед был назначен спецпосланником по Йемену в апреле 2015 года, сменив марокканца Джамаля бен Омара. В последние годы он организовал несколько раундов переговоров между правительством Йемена и мятежниками, однако они оказались безрезультатными.

С критикой в адрес эмиссара неоднократно выступали хуситы, в феврале прошлого года они направили генсеку ООН Антониу Гутерришу письмо с требованием отправить ульд Шейх Ахмеда в отставку. По мнению мятежников, он занимал предвзятую позицию и находился под влиянием Саудовской Аравии, поддерживающей в конфликте йеменское правительство.

В Йемене с августа 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и мятежниками-хуситами (сторонниками движения "Ансар Аллах"). В наиболее активную фазу оно перешло с вторжением в марте 2015 года коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией. По данным йеменского Центра по правам и развитию, с весны 2015 года в стране были убиты более 10 тыс. мирных жителей, в том числе почти 2,4 тыс. детей и около 2 тыс. женщин.

Согласно оценкам ООН, три четверти населения Йемена - 22,2 млн человек - нуждаются в помощи. 21 января всемирная организация объявила, что на проведение гуманитарных операций в стране в 2018 году понадобится около $3 млрд.

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Персоны
Гутерриш, Антониу
Темы
Военная операция в Йемене
Страны
Йемен Саудовская Аравия
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