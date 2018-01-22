ООН: стороны йеменского конфликта позитивно отнеслись к возобновлению мирных переговоров

ТАСС, 22 января. Власти Йемена и противостоящее им мятежное движение "Ансар Аллах" (хуситы) позитивно отреагировали на возможность проведения мирных переговоров. Об этом, как сообщил телеканал Al Arabiya, заявил в понедельник специальный посланник генерального секретаря ООН по Йемену Исмаил ульд Шейх Ахмед.

"Йеменские стороны позитивно ответили на возможность вступить в новые политические переговоры по урегулированию конфликта", - сказал спецпосланник генсека ООН.

Шейх Ахмед призвал все заинтересованные партии "предпринять активные шаги, чтобы гарантировать успех этого этапа". Он выразил надежду на то, что будут приложены все возможные усилия с целью "обеспечения необходимых условий для полновесного представительства в этом политическом процессе и проявления добрых намерений конфликтующих сторон".

С августа 2014 года в Йемене продолжается противостояние между легитимными с точки зрения мирового сообщества властями страны и мятежными формированиями хуситов. В наиболее активную фазу конфликт перешел с началом вторжения аравийской коалиции в марте 2015 года по просьбе действующего президента Мансура Хади.

Представители официальных йеменских властей и движения "Ансар Аллах" ранее уже проводили несколько раундов переговоров по мирному выходу из кризиса. Однако двусторонние встречи, которые состоялись в столице Кувейта, ни к каким конкретным результатам не привели.