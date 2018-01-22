Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 20.01:
$ 56.59
€ 69.4
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

ООН: стороны йеменского конфликта позитивно отнеслись к возобновлению мирных переговоров

Международная панорама
22 января, 2:29 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, января. /ТАСС

Спецпосланник генсека организации призвал все заинтересованные стороны "предпринять активные шаги, чтобы гарантировать успех этого этапа"

Поделиться
Материал из 1 страницы
© AP Photo/Hani Mohammed

ТАСС, 22 января. Власти Йемена и противостоящее им мятежное движение "Ансар Аллах" (хуситы) позитивно отреагировали на возможность проведения мирных переговоров. Об этом, как сообщил телеканал Al Arabiya, заявил в понедельник специальный посланник генерального секретаря ООН по Йемену Исмаил ульд Шейх Ахмед.

Смотрите также

Лидеры США и Саудовской Аравии обсудили сдерживание Ирана и кризис в Йемене

Лавров: Россия выступает за решение йеменского конфликта мирным путем

Лавров обсудит с главой МИД Йемена пути прекращения боевых действий в республике

"Йеменские стороны позитивно ответили на возможность вступить в новые политические переговоры по урегулированию конфликта", - сказал спецпосланник генсека ООН.

Шейх Ахмед призвал все заинтересованные партии "предпринять активные шаги, чтобы гарантировать успех этого этапа". Он выразил надежду на то, что будут приложены все возможные усилия с целью "обеспечения необходимых условий для полновесного представительства в этом политическом процессе и проявления добрых намерений конфликтующих сторон".

С августа 2014 года в Йемене продолжается противостояние между легитимными с точки зрения мирового сообщества властями страны и мятежными формированиями хуситов. В наиболее активную фазу конфликт перешел с началом вторжения аравийской коалиции в марте 2015 года по просьбе действующего президента Мансура Хади.

Представители официальных йеменских властей и движения "Ансар Аллах" ранее уже проводили несколько раундов переговоров по мирному выходу из кризиса. Однако двусторонние встречи, которые состоялись в столице Кувейта, ни к каким конкретным результатам не привели.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Военная операция в Йемене
Персоны
Хади, Абд Раббо Мансур
Страны
Йемен Кувейт
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
1917
Учредительное собрание: как превратить 100 лет ожидания в 12 часов позора
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Песков объяснил, почему Кремль решил обнародовать кадры купания президента на Крещение
2
Как повлияла на районы Ростовской области ж/д ветка в обход Украины
3
Как поролоновые подушки стали причиной ядерной катастрофы
4
Песков опроверг интерпретацию его слов о якобы имевших место встречах Путина и Порошенко
5
Джек Воробей за штурвалом "Зеленой жемчужины"
6
Что известно о нападении в школе в Бурятии
7
ОКБ Ильюшина: будем работать над созданием транспортного беспилотника
Темы дня
Новости партнеров
Реклама