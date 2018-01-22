В Киеве ставят целью начать работу миротворцев в Донбассе в 2018 году

КИЕВ, 22 января. /ТАСС/. Украинские власти ставят перед собой цель запустить работу охранной миссии ООН в Донбассе в этом году. Об этом в понедельник сообщила представитель Украины в политической подгруппе контактной группы Ольга Айвазовская.

"На 18-й год, по крайней мере, что я понимаю и знаю, то украинская дипломатия и президент [Петр Порошенко] ставят себе цель иметь миротворцев, иметь решение относительно миротворцев. Каким образом это будет обеспечено, я думаю, это надо говорить с теми, кто принимает решения и ведет переговоры на наивысшем уровне", - сказала она в эфире телеканала "Пятый Украина".

Президент России Владимир Путин 14 декабря в ходе большой пресс-конференции заявил, что Москва не против того, чтобы поставить Донбасс под международный контроль, но об этом Киев должен напрямую договариваться с провозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками. Он напомнил, что ранее Россия внесла на рассмотрение Совбеза проект резолюции о размещении в Донбассе сил ООН, которые будут заниматься защитой наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.